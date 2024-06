(TBTCO) - Ngày 31/5/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Học viện Cảnh sát, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an tổ chức hội nghị tập huấn về an ninh phi truyền thống cho các công ty chứng khoán.