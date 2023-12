Công đoàn DATC: 20 năm chung một ý chí, vững một niềm tin

(TBTCO) - Hành trình thực hiện sứ mệnh “bà đỡ” đã bước sang ngưỡng cửa thứ 20. Trong chặng đường dài ấy, Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể nhưng cũng trải qua không ít khó khăn, thử thách. Đóng góp vào đó, vai trò của Công đoàn là hết sức quan trọng trong việc khích lệ, động viên, là chỗ dựa tin cậy nhất của người lao động, đồng thời là cánh tay nối dài cùng với các cấp chuyên môn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Chính phủ giao

Công đoàn viên DATC thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thấm nhuần lời kêu gọi Thi đua Ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời, bám sát các mục tiêu, định hướng chiến lược của Hội đồng Thành viên, Ban Điều hành DATC, trong những năm qua công tác thi đua, khen thưởng của Công đoàn DATC đã khơi dậy ý thức tự giác, phát huy hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết của mỗi cá nhân, tạo sức mạnh tập thể, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của công ty.

20 năm qua, các đơn vị trong công ty luôn hưởng ứng sôi nổi và triển khai rộng khắp các phong trào thi đua như phong trào thi đua yêu nước, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm…

Cùng với đó, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước như đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” trong toàn thể đoàn viên; tổ chức các buổi thuyết giảng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật…

Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, Công đoàn DATC đã phối hợp cùng chính quyền các cấp, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các giải pháp phòng chống dịch, góp phần bảo vệ sức khỏe, an toàn cho người lao động. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người lao động trong toàn công ty phát huy tinh thần đại đoàn kết, tương thân tương ái cùng cả nước đồng lòng vượt qua khó khăn của đại dịch.

Cùng với phát động các phong trào thi đua, công đoàn đã đồng hành, hỗ trợ công tác chuyên môn trong việc xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm, luôn động viên đoàn viên công đoàn tham gia nghiên cứu đóng góp ý kiến vào các chính sách cũng như nội quy, quy chế, quy định của công ty. Công đoàn cũng tham mưu đề xuất lãnh đạo Công ty trong việc sử dụng quỹ tiền thưởng, quỹ phúc lợi để thăm hỏi trợ cấp cho người lao động khi gặp hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng gắn kết yêu thương

Công đoàn viên DATC thường xuyên tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Với vai trò là doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính đại diện chủ sở hữu, bên cạnh những thành quả đã được Đảng, Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận trong công tác xử lý nợ và tái cơ cấu doanh nghiệp, công tác từ thiện - an sinh xã hội luôn được Công đoàn DATC phối hợp tổ chức thường xuyên. Đây là nét đẹp đầy tính nhân văn cao cả và cũng là truyền thống của các thế hệ DATC. DATC luôn ý thức rằng việc thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng đối với doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.

Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, để có được những thành quả như ngày hôm nay là nhờ vào tinh thần quyết tâm và sự đồng lòng của tập thể ban lãnh đạo cán bộ đoàn viên người lao động trong công ty. Trong đó, vai trò của công đoàn luôn đặt ở vị trí trung tâm, luôn vững vàng ý chí, tiên phong công tác xây dựng và phát triển công ty, là chỗ dựa tin cậy và cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp, đưa con thuyền DATC vững vàng vượt sóng vươn ra biển lớn để chinh phục những mốc son chạm đến tuổi 20 với năng lượng và sức sống mới.

Trong giai đoạn tiếp theo, trên con đường phát triển, những thách thức đến từ sự cạnh tranh trên thị trường mua bán nợ, hậu quả từ đại dịch Covid-19, hay ảnh hưởng từ các cuộc xung đột trên thế giới… sẽ là những rào cản ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và hoạt động kinh doanh của DATC nói riêng. Ban Lãnh đạo, Công đoàn DATC đã và đang nghiên cứu, áp dụng những phương pháp nhằm tối ưu hóa nguồn lực, tiết giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo lợi ích cho người lao động, để cán bộ nhân viên, người lao động luôn vững tin sát cánh cùng Công ty vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Tổ chức các hoạt động, phong trào thiết thực

Cùng với sự phát triển toàn diện trong chặng đường 20 năm của DATC, các hoạt động văn hóa thể thao được Đảng ủy, Ban Lãnh đạo và Công đoàn DATC chú trọng gắn liền với đời sống tinh thần của người lao động trong mỗi thời điểm, tạo sự gắn kết để người lao động có thêm động lực tinh thần hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các hoạt động văn hóa - thể thao như chương trình đi bộ/chạy bộ “Kết nối trái tim”, giải bóng đá DATC mở rộng, hội thao DATC, các chương trình văn hóa giao lưu văn nghệ nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam, kỷ niệm thành lập công ty, hội thi cắm hoa với chủ đề “Mùa xuân - phụ nữ và gia đình”, cuộc thi ảnh “DATC trong tôi”… không chỉ đơn thuần mang tính giải trí mà còn mang tính tuyên truyền, giáo dục, vận động, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động và sáng tạo trong mỗi đoàn viên.

Từ đó, góp phần không nhỏ vào công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, quảng bá hình ảnh con người DATC với bạn bè đồng nghiệp, đối tác khách hàng. Có thể khẳng định, hoạt động công đoàn thực sự là hoạt động của tập thể người lao động trong toàn công ty.