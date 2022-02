COVID-19 tới 6h sáng 3/2: Thế giới đã vượt 384,8 triệu ca mắc, Omicron 'tàng hình’ lan ra 57 nước

(TBTCO) - Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 2,7 triệu ca mắc COVID-19 và trên 10.200 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 384,8 triệu ca, trong đó trên 5,71 triệu ca tử vong.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Petah Tikva, Israel, ngày 1/2/2022.

Trong bối cảnh biến thể Omicron lan rộng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo phiên bản mới của biến thể Omicron (BA.2) mà các nhà khoa học gọi là "Omicron tàng hình" đã xuất hiện tại 57 quốc gia.

Trong bản cập nhật dịch tễ học hàng tuần, WHO cho biết kể từ khi xuất hiện vào cuối năm 2021, biến thể Omicron đã nhanh chóng trở thành biến thể chủ đạo trên toàn cầu. Hiện biến thể này chiếm tới 93% các mẫu xét nghiệm thu thập trong tháng qua. Omicron có các biến thể phụ gồm BA.1, BA.1.1, BA.2 và BA.3. Trong đó, số liệu từ cơ sở dữ liệu GISAID cho thấy BA.1 và BA.1.1 hiện chiếm hơn 96% tổng số mẫu nhiễm Omicron được giải trình tự gene. Đặc biệt, số ca nhiễm biến thể BA.2, phiên bản "tàng hình" của Omicron do khó bị phát hiện trong các xét nghiệm PCR, đang gia tăng nhanh chóng.

Đến nay, các mẫu giải trình tự gene chứa BA.2 báo cáo lên GISAID đã được ghi nhận ở 57 quốc gia. WHO cho biết tại một số nước, BA.2 đã chiếm tới hơn 50% số mẫu Omicron giải trình tự gene. Theo WHO, hiện vẫn còn rất ít thông tin về sự khác biệt giữa các dòng phụ của biến thể Omicron và tổ chức này kêu gọi có thêm các nghiên cứu về điều này, bao gồm độc lực, khả năng lây truyền, khả năng né tránh phản ứng miễn dịch.

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy rằng BA.2 có khả năng lây nhiễm cao hơn so với Omicron phiên bản gốc (BA.1). Bà Maria Van Kerkhove, một trong những chuyên gia hàng đầu của WHO về COVID-19, cho biết thông tin về "Omicron tàng hình" rất hạn chế, nhưng một số dữ liệu ban đầu cho thấy BA.2 có "tốc độ tăng nhẹ so với BA.1". Bà cũng nhấn mạnh COVID-19 vẫn là một căn bệnh nguy hiểm và người dân nên cố gắng phòng tránh lây nhiễm.

WHO kêu gọi không dỡ bỏ vội vàng toàn bộ biện pháp chống dịch

Ngày 2/2, WHO đã kêu gọi các quốc gia tiến hành dỡ bỏ các biện pháp hạn chế được áp đặt để chống dịch COVID-19 theo cách chậm rãi và từng bước, trong bối cảnh dữ liệu gần đây cho thấy sự tăng mạnh số ca tử vong liên quan vì COVID-19 trên toàn cầu.

Phát biểu họp báo, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết kể từ khi biến thể Omicron lần đầu tiên được xác định chỉ 10 tuần trước, gần 90 triệu ca mắc COVID-19 đã được báo cáo cho WHO, cao hơn con số được báo cáo trong toàn bộ năm 2020. WHO bắt đầu nhận thấy sự gia tăng rất đáng lo ngại về số ca tử vong ở hầu hết các khu vực của thế giới. Ông nhắc lại mối quan ngại về quan điểm ở một số quốc gia rằng do biến thể Omicron lây lan mạnh và ít gây bệnh nghiêm trọng, việc ngăn ngừa lây lan giờ đây không còn khả thi và cần thiết nữa. Ông nêu rõ: "(Dịch COVID-19) lây lan nhiều hơn đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều ca tử vong hơn. Chúng tôi không kêu gọi bất kỳ quốc gia nào quay trở lại biện pháp phong tỏa. Nhưng chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia bảo vệ người dân bằng cách sử dụng mọi công cụ, không chỉ riêng vaccine. Tổng Giám đốc WHO cảnh báo "còn quá sớm để bất kỳ quốc gia nào đầu hàng hay tuyên bố chiến thắng".

Theo Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật thuộc Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO, hơn 22 triệu ca mắc đã được báo cáo cho WHO trong 7 ngày qua, phần lớn là do biến thể Omicron. Điều đáng quan tâm hơn hiện nay là 4 tuần qua đã chứng kiến sự gia tăng mạnh về số ca tử vong liên quan đến virus SARS-CoV-2 trên khắp thế giới, điều mà bà Van Kerkhove cho rằng "lẽ ra không nên xảy ra vào thời điểm hiện tại khi chúng ta có các công cụ thực sự có thể ngăn chặn điều này". Bình luận về các thông tin rằng một số quốc gia đã bắt đầu nới lỏng biện pháp các hạn chế được áp đặt để chống dịch COVID-19, bà Van Kerkhove khuyến cáo các nước cần thận trọng bởi nhiều quốc gia vẫn chưa trải qua giai đoạn làn sóng lây nhiễm Omicron đạt đỉnh, nhấn mạnh "hiện chưa phải lúc để dỡ bỏ tất cả mọi biện pháp chống dịch cùng một lúc".

Trong khi đó, Tiến sĩ Mike Ryan, Giám đốc phụ trách xử lý các tình huống khẩn cấp của WHO, nhấn mạnh rằng các quốc gia nên vạch ra lộ trình của riêng mình trong việc dỡ bỏ các biện pháp tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh của mỗi nước thay vì chỉ làm theo những gì các quốc gia khác đang làm.

Số ca mắc mới COVID-19 trong ngày cao kỷ lục tại Nga

Ngày 2/2, Nga ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 ở mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này, do biến thể Omicron đang lây lan trên toàn quốc.

Cụ thể, số ca mắc mới COVID-19 tại Nga trong 24 giờ qua đã tăng lên 141.883 ca, tăng so với 125.836 ca một ngày trước đó, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 12.128.796 ca. Nga cũng có thêm 678 ca tử vong mới do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 332.690 ca.

Đức ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong ngày cao nhất

Tại Đức, số ca mắc mới trong 24 giờ qua tăng lên mức cao nhất, với 223.322 ca, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 10,3 triệu ca. Tỷ lệ mắc COVID-19 trong 7 ngày qua cũng ở mức cao nhất từ trước tới nay với 1.227,5 ca/100.000 dân do biến thể Omicron đang lây lan trên cả nước.

Theo Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach, làn sóng dịch COVID-19 do biến thể Omicron có thể lên đỉnh điểm vào giữa tháng này, với dự báo 400.000 ca mắc mới mỗi ngày trước khi bắt đầu giảm xuống, khiến Chính phủ Đức có thể nới lỏng các biện pháp hạn chế vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 nếu tình hình dịch bệnh vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Số ca mắc COVID-19 mới tăng kỷ lục ở Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/2 ghi nhận 110.682 ca mới, mức ca mới theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát ở nước này, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 11,8 triệu ca. Số ca tử vong vì COVID-19 tăng thêm 217 lên 87.831 ca.

Hiện trên 57,43 triệu người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêm mũi 1, trong đó 52,42 triệu người đã tiêm chủng đầy đủ.

Pháp nới lỏng các hạn chế phòng dịch

Ngày 2/2, Pháp bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch COVID-19, trong đó có cả quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời. Đây là một phần trong nỗ lực của nước này nhằm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường, nhưng cũng đang gây nhiều tranh cãi khi mà mới tháng trước, Pháp còn ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục do biến thể Omicron dễ lây lan.

Các buổi hòa nhạc, thi đấu thể thao và các sự kiện khác sẽ không còn giới hạn số lượng khán giả. Làm việc từ xa không còn là bắt buộc nhưng vẫn được khuyến khích thực hiện.

Giai đoạn 2 sẽ cho phép các hộp đêm mở cửa trở lại từ ngày 16/2, các khu vực ghế đứng cũng được phép ở các buổi hòa nhạc, sự kiện thể thao, quán bar. Dịch vụ ăn uống tại các sân vận động, rạp chiếu phim, giao thông công cộng cũng sẽ được phép kể từ mốc thời gian trên.

Giới chức Pháp cho rằng mối đe dọa từ biến thể Omicron là "có giới hạn", dù lây nhiễm mạnh hơn nhưng không nguy hiểm bằng các biến thể trước đó của virus SARS-CoV-2. Trong 7 ngày qua, số ca mới trung bình là 322.256 ca so với 366.179 ca của 1 tuần trước đó.

Số ca mắc COVID-19 mới tăng kỷ lục ở Hàn Quốc

Ngày 2/2, Cơ quan ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết số ca mắc COVID-19 mới trong ngày ở nước này đã lập mốc kỷ lục mới trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan mạnh.

Cụ thể, trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận 20.270 ca mới, tăng mạnh so với 18.342 ca một ngày trước đó và lần đầu tiên vượt mốc 20.000 ca. Làn sóng dịch mới này bị cho là do nhiều chuỗi lây nhiễm biến thể Omicron ở vùng đô thị Seoul. Trong số các ca mới có tới 4.186 ca là cư dân Seoul. Omicron cũng đã trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo ở quốc gia Đông Bắc Á này.

Tính từ đầu dịch, Hàn Quốc có tổng cộng 884.310 ca mắc COVID-19 và 6.787 ca tử vong sau khi ghi nhận thêm 15 ca tử vong trong 24 giờ qua. Tỷ lệ tử vong là 0,77%. Số ca trong tình trạng nghiêm trọng là 278 ca.

Nhật Bản: Số ca mắc mới ở Tokyo lần đầu tiên vượt 20.000 ca

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc mới trong ngày vượt 20.000 ca.

Cụ thể, Tokyo ghi nhận 21.576 ca mắc mới trong 24 giờ qua, vượt kỷ lục 17.631 ca ghi nhận vào ngày 28/1. Tỷ lệ sử dụng giường bệnh viện dành cho bệnh nhân COVID-19 cũng tăng tới 51,4%. Trước đó, giới chức thành phố cho biết sẽ cần áp đặt tình trạng khẩn cấp nếu tỷ lệ này vượt 50%. Tuy nhiên, giới chức thành phố hiện cho biết quyết định áp đặt tình trạng khẩn cấp sẽ phụ thuộc vào số ca bệnh nghiêm trọng và các yếu tố khác.