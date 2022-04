COVID-19 tới 6h sáng 9/4: Thế giới thêm 3.100 ca tử vong do COVID-19, biến thể XE có thể lây truyền nhiều hơn

(TBTCO) - Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1 triệu ca mắc COVID-19 và trên 3.100 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 497 triệu ca, trong đó trên 6,19 triệu ca tử vong.

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Addis Ababa, Ethiopia.

3 quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Hàn Quốc (205.289 ca), Đức (169.454 ca) và Pháp (148.768 ca).

3 quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Hàn Quốc (373 ca), Anh (347 ca) và Đức (336 ca).

Australia ghi nhận các ca nhiễm biến thể Deltacron và Omicron tái tổ hợp

Các ca nhiễm biến thể Deltacron và Omicron tái tổ hợp đã được phát hiện ở bang New South Wales (NSW), Australia, trong khi các chuyên gia cho biết chưa có bằng chứng nào về việc các biến thể mới này của virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19 tránh được vaccine hoặc gây bệnh nặng hơn.

Dữ liệu từ báo cáo COVID-19 hàng tuần của Bộ Y tế bang NSW cho thấy địa phương này đã ghi nhận 2 ca được gọi là "tái tổ hợp", bao gồm 1 ca nhiễm Deltacron - kết hợp giữa 2 biến thể Delta và Omicron - và 1 ca nhiễm kết hợp 2 biến thể phụ BA.1 và BA.2 của Omicron .

Giới chức y tế Australia đang theo dõi các trường hợp tái tổ hợp xảy ra khi 2 chủng virus riêng hợp nhất thành 1 chủng mới.

Theo Giáo sư Dominic Dwyer thuộc Bộ Y tế bang NSW, cần thực hiện thêm các xét nghiệm để xác định liệu phiên bản kết hợp của hai biến thể phụ BA.1 và BA.2 của Omicron được phát hiện ở bang NSW có phải là phiên bản XE đã được phát hiện ở Anh trong thời gian gần đây hay không, do có nhiều phiên bản tái tổ hợp khác đã được phát hiện trên khắp thế giới. Mặt khác, cũng cần có thêm thời gian để xem các phiên bản tái tổ hợp này có khả năng lây lan hay không hay chỉ xuất hiện 1 lần.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến thể XE có thể lây truyền nhiều hơn 10% so với Omicron.

Trong khi đó, Giáo sư William Rawlinson, một nhà virus học của Đại học NSW, cho biết những người bị nhiễm biến thể tái tổ hợp ở nước ngoài cho đến nay không có có các triệu chứng bệnh nghiêm trọng hơn.

Hiện biến thể phụ BA.2 mới của biến thể Omicron, hay còn gọi là biến thể “Omicron tàng hình", đang chiếm ưu thế ở bang NSW.

Báo cáo giám sát hàng tuần công bố hôm 2/4 cho biết 95% ca dương tính với COVID-19 được các phòng thí nghiệm bệnh lý của bang giải trình tự gien quyết là nhiễm BA.2.

CH Séc phát hiện ca nhiễm biến thể XE

Viện Y tế Công cộng CH Séc (SZÚ) thông báo việc thu giữ mẫu trong Phòng Thí nghiệm Tham chiếu Quốc gia (NRL) xác nhận sự xuất hiện của một biến thể XE, kết hợp của biến thể phụ BA.1 và BA.2 của Omicron dễ lây lan hơn 10% so với biến thể Omicron ban đầu.

Giám đốc NRL Helena Jiřincová cho biết một phụ nữ ở Praha đã đến xét nghiệm PCR một cách ngẫu nhiên, không do chỉ định của bác sĩ. Kết quả xét nghiệm cho thấy người này dương tính với biến thể XE.

Bà Helena Jiřincová nêu rõ: "Biến thể tái tổ hợp phát sinh khi một người bị nhiễm 2 hoặc nhiều biến thể virus cùng một lúc, do đó truyền và trộn thông tin di truyền giữa các biến thể virus trong cơ thể vật chủ. Những đột biến như vậy đã xảy ra nhiều lần trong một đại dịch. Sự tái tổ hợp tương tự cũng xảy ra với các bệnh nhiễm virus khác, bao gồm cả bệnh cúm”.

Cho đến nay có khoảng 470 mẫu XE được xác nhận bằng giải trình tự toàn bộ gene từ 5 quốc gia trong cơ sở dữ liệu quốc tế, đặc biệt quan tâm đến việc điều tra chi tiết hơn về bộ gene của virus SARS-CoV-2. Phần lớn các mẫu đến từ Vương quốc Anh, 3 mẫu từ Mỹ và các mẫu từ Ireland, Đan Mạch và CH Séc.

Gần 50% trẻ em ở Hàn Quốc đã mắc COVID-19

Ngày 8/4, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết đến nay, số ca mắc COVID-19 ở nhóm trẻ từ 0-9 tuổi là 1.846.489 ca, chiếm 49,9% dân số nhóm tuổi này. Số ca mắc ở thanh thiếu niên từ 10-19 tuổi là 1.991.775 ca, tương đương 42,4% dân số thuộc cùng nhóm tuổi.

KDCA cũng cho biết tỷ lệ mắc COVID-19 ở nhóm tuổi 20 là 32.195 ca/100.000 người, nhóm tuổi 30 là 32.453 ca/100.000 người, nhóm tuổi 40 là 28.070 ca, nhóm tuổi 50 là 20.709 ca, nhóm tuổi 60 là 20.379 ca, nhóm tuổi 70 và 80 lần lượt là 17.972 ca và 19.302 ca/100.000 người, xu hướng giảm dần theo độ tuổi.

Giới chức y tế Hàn Quốc giải thích trẻ nhỏ có tỷ lệ nhiễm bệnh cao do hệ miễn dịch yếu hơn so với các nhóm tuổi khác. Ngoài ra, đây là độ tuổi cần được chăm sóc nên gia đình và người thân thường xuyên tiếp xúc, mức độ tiếp xúc càng tăng khi trẻ đi nhà trẻ, mẫu giáo.

Làn sóng lây nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đang có chiều hướng giảm mạnh và giới chức nước này đang cân nhắc hạ cấp độ dịch bệnh để quản lý theo mức độ thông thường.

Thái Lan chưa bỏ yêu cầu xét nghiệm RT-PCR đối với khách nước ngoài

Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) đã lùi thời hạn đưa ra quyết định ngừng yêu cầu du khách nước ngoài nhập cảnh phải có xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR cho tới sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền Songkran từ 13-15/4.

CCSA triệu tập cuộc họp ngày 8/4 chủ yếu nhằm xem xét đề xuất của Bộ Y tế Thái Lan, trong đó nhắc lại đề nghị của các nhà điều hành du lịch và khách sạn về việc chấm dứt xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR đối với du khách nước ngoài nhằm khôi phục ngành du lịch đang chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch. CCSA cho biết việc nới lỏng hơn nữa các hạn chế để hỗ trợ ngành "công nghiệp không khói" đang gặp khó khăn sẽ phụ thuộc vào đánh giá về tình hình COVID-19 sau kỳ nghỉ lễ Songkran kéo dài vào tuần tới.

Kể từ ngày 1/4 vừa qua, du khách nước ngoài đến Thái Lan bằng đường hàng không đã được miễn xét nghiệm RT-PCR trước khi khởi hành, nhưng vẫn phải thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp này sau khi nhập cảnh. CCSA cho biết khoảng 470.000 lượt khách nước ngoài đã đến Thái Lan trong quý đầu tiên của năm nay, vượt qua tổng số 420.000 lượt của năm ngoái.

Ấn Độ tiêm mũi tăng cường cho toàn bộ dân số trưởng thành

Ngày 8/4, Chính phủ Ấn Độ thông báo sẽ tiêm mũi tăng cường cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi, khoảng 9 tháng sau khi họ tiêm mũi 2 vaccine ngừa COVID-19.

Thông báo của chính phủ nêu rõ việc tiêm mũi tăng cường sẽ được triển khai từ ngày 10/4 và được thực hiện qua các trung tâm tiêm chủng tư nhân. Cho đến nay, mới chỉ có các nhân viên tuyến đầu và những người trên 60 tuổi mới được tiêm mũi tăng cường tại Ấn Độ.

Thượng Hải (Trung Quốc) nâng cấp hạ tầng cơ sở y tế chống dịch COVID-19

Ngày 8/4, giới chức thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) khẳng định chính quyền đang và sẽ tiếp tục xây dựng thêm các bệnh viện dã chiến nhằm tăng cường năng lực điều trị COVID-19 cho bệnh nhân trong bối cảnh làn sóng dịch do biến thể Omicron lan rộng tại đây.

Theo đó, 4 bệnh viện dã chiến cấp thành phố, trong đó có 3 bệnh viện tại quận Phố Đông, đã được đưa vào sử dụng trong ngày 8/4. Với tổng diện tích 500.000 m2, 4 bệnh viện dã chiến trên có khả năng cung cấp 38.000 giường bệnh. Một bệnh viện dã chiến đang được hoàn thiện tại Trung tâm hội nghị và triển lãm quốc gia sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 9/4. Được xây dựng trên diện tích gần 600.000 m2 với công suất 50.000 giường, đây sẽ là cơ sở y tế dã chiến lớn nhất tại Thượng Hải.

WHO: Hơn 2/3 dân số châu Phi có thể đã mắc COVID-19

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ngày 7/4, hơn 2/3 dân số ở châu Phi có thể đã mắc COVID-19, cao hơn khoảng 97 lần so với con số công bố chính thức.

Các xét nghiệm thực hiện tại phòng thí nghiệm đã phát hiện 11,5 triệu ca mắc COVID-19 và 252.000 ca tử vong trên toàn lục địa Đen. Theo báo cáo, tính đến tháng 9/2021, khoảng 800 triệu người tại châu lục này có thể đã mắc COVID-19.

Giám đốc WHO khu vực châu Phi, bà Matshidiso Moeti cho biết nghiên cứu này vẫn đang cần được giới chuyên gia đánh giá, cho thấy con số mắc COVID-19 được các nước công bố chính thức có thể chỉ là một phần rất nhỏ trong quy mô lây nhiễm thực tế. Bà cho biết nghiên cứu cho thấy số ca mắc COVID-19 thực sự tại châu Phi có thể cao hơn tới 97 lần so với con số công bố. Điều này cho thấy hơn 2/3 dân số châu Phi đã mắc COVID-19.

Báo cáo của WHO đã phân tích hơn 150 nghiên cứu đăng tải từ tháng 1/2020 đến tháng 10/2021. Kết quả cho thấy số ca mắc đã tăng từ chỉ 3% vào tháng 6/2020 lên tới 65% đến tháng 9/2021. Bà Moeti nói: "Điều này cho thấy đến tháng 9/2021, số ca mắc COVID-19 thực sự là 800 triệu người chứ không phải 8,2 triệu người như đã được công bố".

Do việc tiếp cận các cơ sở xét nghiệm tại châu Phi bị hạn chế, nên nhiều ca nhiễm không được phát hiện bởi các xét nghiệm chủ yếu được thực hiện ở bệnh viện đối với các bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng và những du khách cần có kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Theo bà Moeti, việc đưa ra con số chính xác về số ca mắc ở châu lục này là khó khăn bởi 67% người dân châu lục này mắc bệnh mà không có biểu hiện triệu chứng.

WHO hồi năm ngoái cảnh báo rằng cứ 7 ca mắc COVID-19 ở châu Phi thì có 6 ca không phát hiện được. Phần lớn số ca mắc được ghi nhận ở Nam Phi, với hơn 3,7 triệu ca. Thậm chí, số ca tử vong do COVID-19 mà Nam Phi công bố được cho là thấp hơn nhiều so với số ca tử vong thực sự. Theo dữ liệu mới nhất của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Nam Phi, số ca tử vong thực sự ở Nam Phi có thể là 303.969 ca từ ngày 3/5/2020 đến ngày 2/4/2022, tăng gấp ba so với con số công bố là 100.075 ca từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này.