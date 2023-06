Cục Hải quan Long An: Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để tăng thu ngân sách

(TBTCO) - Trong bối cảnh chung của cả nước, trong 6 tháng đầu năm 2023, thu nộp ngân sách nhà nước tại Cục Hải quan Long An mới đạt hơn 1.626 tỷ đồng, bằng 32,5% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2022. Trước tình hình đó, song song với công tác tạo thuận lợi thương mại, Cục Hải quan Long An tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thách thức do nguồn thu giảm

Trao đổi với phóng viên TBTCVN về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Cục trưởng Cục Hải quan Long An Nguyễn Ngọc Huân cho biết, do tình hình hoạt động kinh tế, xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK) sau dịch Covid-19 còn khó khăn, cộng hưởng cả yếu tố kinh tế thế giới có dấu hiệu suy giảm, nên số thu ngân sách của đơn vị gặp khó khăn.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã chủ động làm thủ tục thông quan hàng hóa cho 1.725 DN (giảm 5% so với cùng kỳ), kim ngạch XNK chỉ đạt 8,46 tỷ USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xuất khẩu: 5,16 tỷ USD, giảm 9,5%; nhập khẩu: 3,3 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2022. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm của ngành may mặc, giày, dép, sản phẩm thủy hải sản. Nhập khẩu chủ yếu là sắt thép, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định của danh mục miễn thuế, thủy hải sản, nguyên phụ liệu cho ngành dệt may, da giày...

Số thu ngân sách của đơn vị tính đến 12/6/2023 mới đạt 1.626,4 tỷ đồng, đạt 32,5% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan Long An, trên địa bàn quản lý có 607 DN hoạt động gia công sản xuất, xuất khẩu, chế xuất, chiếm 36,8% tổng DN đóng trên địa bàn (350 DN gia công, 193 DN sản xuất xuất khẩu, 64 DN chế xuất), hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế, chỉ phát sinh nộp thuế XNK đối với máy móc, phụ tùng thay thế nên nguồn thu không cao. Các dự án trên địa bàn chỉ mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chưa triển khai như dự án của Công ty Coca Cola, dự án khí Nitrogen, nhà máy điện khí.

Khơi thông dòng chảy thương mại Để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế biên giới trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, Cục Hải quan Long An đã đề xuất với UBND tỉnh Long An việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông kết nối từ các cảng, kho, bãi, các khu cụm công nghiệp, khu chế xuất... trong nội địa đến khu vực cửa khẩu biên giới. Qua đó, rút ngắn thời gian, tăng cường lưu lượng tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh qua cửa khẩu cũng như thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia cho cặp cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp - Prây Vor.

Đến hiện tại chỉ có dự án của Công ty Thái Tuấn đang triển khai và sẽ nhập khẩu hàng hóa trong quý III/2023, nên nguồn thu chưa có dấu hiệu khả quan. Nguồn thu từ nhóm hàng xăng dầu tăng cao do Công ty CP Dầu khí Nam Sông Hậu được đi vào hoạt động và phát sinh nguồn thu trong tháng 5/2023. Tuy nhiên, mức tăng trên không đáng kể, chưa thể bù được cho phần giảm cực kỳ mạnh của nhóm hàng hóa chủ lực.

Nuôi dưỡng và đa dạng hóa nguồn thu

Theo Cục Hải quan Long An, năm 2023, đơn vị được giao chỉ tiêu thu là 5.000 tỷ đồng, tăng 6% so với chỉ tiêu được giao năm 2022, tăng 4% so với số thực thu năm 2022. Thực tế hoạt động các tháng đầu năm 2023 cho thấy, để hoàn thành nhiệm vụ của năm 2023 còn phải vượt qua rất nhiều khó khăn thách thức, trong bối cảnh hoạt động XNK của DN trầm lắng.

Đối mặt với thách thức nêu trên, lãnh đạo Cục Hải quan Long An cho biết, đơn vị sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu và tăng thu theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan. Đơn vị tích cực tạo thuận lợi cho DN từ các tỉnh, thành phố trên cả nước về làm thủ tục XNK tại địa bàn Cục Hải quan Long An quản lý. Trên thực tế, từ đầu năm đến nay (12/6), đơn vị tăng thu 316,7 tỷ đồng từ DN vãng lai, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước do phát sinh nhập khẩu mặt hàng LPG và nhựa đường, kim loại màu, dầu cọ.

Trong thời gian còn lại của năm 2023, Cục Hải quan Long An tiếp tục bám sát chương trình công tác trọng tâm và các kế hoạch của Tổng cục Hải quan trong năm 2023, chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về thu ngân sách nhà nước, cũng như thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tập trung tạo thuận lợi cho hàng hóa XNK. Trong đó, đơn vị tăng cường hoạt động phát triển đối tác hải quan - DN; đơn giản thủ tục hành chính trong hoạt động XNK.

Cụ thể, đơn vị đảm bảo tuân thủ nghiêm thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định của pháp luật và tuyên ngôn phục vụ khách hàng, không yêu cầu người khai hải quan bổ sung hồ sơ nhiều lần và cung cấp giấy tờ ngoài quy định; công khai đầy đủ, kịp thời các quy định có liên quan đến thủ tục hải quan để DN biết; đồng thời, kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính, các vướng mắc cho người khai hải quan.

Đơn vị thường xuyên củng cố và kiện toàn các tổ tuyên truyền, tổ tư vấn hải quan - DN từ cấp cục đến chi cục nhằm kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh; duy trì, theo dõi hộp thư góp ý, cập nhật bổ sung số điện thoại đường dây nóng, niêm yết công khai các văn bản pháp luật tại nơi làm thủ tục; thực hiện triển khai công tác hỗ trợ giải đáp vướng mắc trên website, thông qua cổng thông tin điện tử của cục./.