Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn là đơn vị chủ lực của Cục Hải quan Thanh Hóa về năng lực thông quan hàng hóa và số thu ngân sách. Tính đến cuối tháng 11/2021, đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao 10.990 tỷ đồng, đạt 104,8% so với chỉ tiêu phấn đấu 10.485 tỷ đồng. Nguồn thu NSNN chủ yếu từ việc tăng thu do giá dầu thế giới tiếp tục tăng cao từ đầu năm đến nay của Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn và nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất của Công ty cổ phần Gang thép Nghi Sơn tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.