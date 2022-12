Cục Thuế Hà Nam thu ngân sách đạt trên 11 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Năm 2022, thu ngân sách do Cục Thuế Hà Nam thực hiện ước đạt 11.668 tỷ đồng, bằng 111,3% so với dự toán trung ương giao, bằng 109,8% chỉ tiêu phấn đấu HĐND tỉnh giao và bằng 91,5% so với thực hiện cùng kỳ. Đáng chú ý, có 12/15 khoản thu, sắc thuế đạt và vượt dự toán.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Anh Chức và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Bùi Văn Hoàng tặng hoa chúc mừng Cục Thuế Hà Nam. Ảnh: Thương Huyền Ông Phan Hồng Việt - Cục trưởng Cục Thuế Hà Nam cho hay, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao, cục thuế đã tăng cường công tác quản lý thu trên các lĩnh vực; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật thuế, đặc biệt là các chính sách thuế mới; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng, tăng cường thu hồi nợ đọng thuế... Bằng việc giám sát chặt chẽ công tác quản lý đăng ký mã số thuế, quản lý thông tin người nộp thuế, kê khai và kế toán thuế, hoàn thuế, nộp thuế điện tử, tỷ lệ hồ sơ khai thuế đã nộp luôn đạt 99,91% trên tổng số hồ sơ khai thuế phải nộp; tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn đạt trên 98,91%. Đến nay, 100% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thực hiện đăng ký khai thuế điện tử; 98,87% doanh nghiệp đăng ký và nộp thuế điện tử. Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Nam cũng đã giải quyết 215 hồ sơ hoàn thuế và số tiền thuế được hoàn trên 1,6 tỷ đồng. Đồng thời triển khai tích cực các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế; công tác xử lý nợ được thực hiện đúng thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền và đúng quy định. Cùng với ngành Thuế cả nước, Cục Thuế Hà Nam đã chủ động tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử, kết quả đã hoàn thành chỉ tiêu 100% người nộp thuế thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử theo đúng kế hoạch và vinh dự được Tổng cục Thuế tặng giấy khen. Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế Hà Nam đã tổ chức thành công chương trình “hóa đơn may mắn” kỳ quý II và quý III năm 2022, qua đó đã lựa chọn được 38 “hóa đơn may mắn” trúng thưởng, với tổng giá trị giải thưởng mỗi quý là 80 triệu đồng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Anh Chức đã biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật Cục Thuế Hà Nam đã đạt được trong năm 2022. Giao nhiệm vụ cho Cục Thuế Hà Nam, ông Phạm Anh Chức nhấn mạnh, năm 2023 cục thuế cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, quyết liệt triển khai đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả 5 nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp trọng tâm đã đề ra; đảm bảo thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách theo quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá, thất thu thuế, trốn lậu thuế; tăng cường hiệu quả công tác quản lý thu nợ thuế./.

Văn Tuấn