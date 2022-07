Cục Thuế Hưng Yên thu ngân sách đã vượt dự toán cả năm

(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Hưng Yên thu ngân sách đạt 23.920 tỷ đồng, đạt 150,2% dự toán HĐND tỉnh giao cả năm, tăng trên 200% so với cùng kỳ. Trong đó, thu tiền sử dụng đất tăng trưởng mạnh mẽ, mang tính đột phá, đạt trên 18.408 tỷ đồng, đạt 255,7% dự toán cả năm. Đây là lần đầu tiên, chỉ trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Hưng Yên thu ngân sách vượt dự toán cả năm.

Thu tiền sử dụng đất tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm trước

Nhận định về tình hình quản lý thuế trên địa bàn, lãnh đạo Cục Thuế Hưng Yên cho rằng, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, thu ngân sách 6 tháng đầu năm của đơn vị đạt được kết quả cao.

Tính đến hết ngày 30/6/2022, tổng thu nội địa trên địa bàn đạt 23.920 tỷ đồng, bằng 150,2% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 304% so với cùng kỳ năm trước. Trừ thu tiền sử dụng đất đạt 5.512 tỷ đồng, đạt 63,2% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 14,4% so với cùng kỳ.

Phộ phận tuyên truyền Cục Thuế Hưng Yên hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Lãnh đạo Cục Thuế Hưng Yên đánh giá, đây là năm địa phương có số thu 6 tháng đầu năm đạt cao nhất từ trước tới nay. Một trong những nguyên nhân quan trọng là một số dự án lớn bắt đầu triển khai nên phát sinh số tiền sử dụng đất và tiền thuê đất nộp một lần lớn.

Cụ thể, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm đạt 18.408 tỷ đồng, đạt 255,7% dự toán, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ. Số thu đạt cao là do Dự án khu đô thị Dreamcity đi vào hoạt động, phát sinh số nộp 8.403 tỷ đồng và Dự án khu đô thị Đại An nộp 6.374 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Trong 6 tháng đầu năm còn có số nộp đột biến của Công ty CP bất động sản Ecopark Nomura, với 548 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh bất động sản và tiền thuê đất nộp một lần 151 tỷ đồng của Công ty CP Ánh Khoa.

Bên cạnh đó, các dự án đấu giá cấp quyền sử dụng đất cũng tích cực triển khai trong 6 tháng đầu năm 2022 làm phát sinh tăng số nộp vào ngân sách nhà nước.

Doanh nghiệp phục hồi, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách Dịch bệnh được kiểm soát, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước. Một số doanh nghiệp trọng điểm có số nộp tăng cao như: CN Hưng Yên – Công ty CP Daikin Air Conditioning (Vietnam) nộp tăng 14,9 tỷ đồng; Công ty TNHH SX&TM Minh Ngọc nộp tăng 29,1 tỷ đồng; Công ty CP Stavian Hóa Chất nộp tăng 27,5 tỷ đồng; Công ty CP TM Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 nộp tăng 38,4 tỷ đồng; Công ty CP phát triển KCN Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên nộp tăng 17 tỷ đồng; Công ty CP thực phẩm và đồ uống quốc tế nộp tăng 13,7 tỷ đồng...

Một số khu vực khác có số thu nộp tăng trưởng khá (so với cùng kỳ), như: khu vực ngoài quốc doanh số thu đạt 2.644 tỷ đồng, đạt 72,5% dự toán, tăng 27,4%.

Thu thuế thu nhập cá nhân được 681 tỷ đồng, đạt 65,5% dự toán, tăng 14,9%. Số thu đạt cao chủ yếu là do thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công tăng cao và thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản tăng cao.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu thuế

Lãnh đạo Cục Thuế Hưng Yên đánh giá, 6 tháng đầu năm 2022, hầu hết các mặt công tác đều được các đơn vị chủ động, tích cực thực hiện. Các giải pháp được triển khai tốt nhằm chống thất thu, khai thác nguồn thu và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách.

Trong đó, công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (NNT) được thực hiện bằng nhiều hình thức nhằm đảm bảo tuyên truyền đúng chế độ, chính sách và kịp thời hỗ trợ NNT trong việc giải đáp các vướng mắc phát sinh.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng trao giấy khen hoàn thành xuất sắc về triển khai hóa đơn điện tử cho bà Doãn Thị Oanh- Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế Hưng Yên. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Công tác hỗ trợ NNT được cục thuế duy trì với nhiều hình thức. NNT được hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế, hỗ trợ qua trả lời bằng văn bản và chuyển dần sang hỗ trợ qua hình thức trực tuyến, đẩy mạnh triển khai hỗ trợ giải đáp vướng mắc thông qua trả lời bằng điện thoại, hỗ trợ tại 479 kênh thông tin của toàn ngành Thuế hoặc đăng tải văn bản hướng dẫn trên website ngành Thuế. Cụ thể, Cục Thuế Hưng Yên đã trả lời được 262 văn bản cho NNT, trực tiếp hướng dẫn tại bộ phận một cửa với 1.542 lượt người.

Tổng cục Thuế khen tặng hoàn thành xuất sắc triển khai hóa đơn điện tử Tính đến hết ngày 30/6/2022, 100% doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động trên địa bàn đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, Cục Thuế Hưng Yên trở thành một trong những tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai hóa đơn điện tử, được Tổng cục Thuế khen thưởng.

Mặc dù năm 2022 vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên Cục Thuế Hưng Yên vẫn tổ chức được 6 đợt tập huấn cho tất cả cán bộ công chức thuế và NNT thông qua hình thức trực tuyến, qua đó giúp NNT được hướng dẫn chính sách và giải đáp vướng mắc.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ NNT, công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn, đảm bảo nguyên tắc tránh chồng chéo, trùng lặp với kế hoạch của cơ quan thuế cấp trên và cơ quan chức năng khác theo quy định.

Cục Thuế Hưng Yên đã tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp thuế tại doanh nghiệp kết hợp với việc kiểm tra sử dụng hóa đơn nhằm kịp thời phát hiện việc sử dụng hóa đơn không hợp pháp của doanh nghiệp, qua đó xử lý vi phạm về hóa đơn, về thuế theo quy định.

Cục Thuế cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thực hiện đánh giá, phân loại rủi ro hồ sơ hoàn thuế để thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các hồ sơ xác định có rủi ro cao; rà soát, phân loại các trường hợp NNT rủi ro về hoàn thuế GTGT để thực hiện giám sát trọng điểm trong công tác quản lý thuế, quản lý hoàn thuế GTGT, thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT; phối hợp với các cơ quan hải quan, công an, ngân hàng..., để quản lý, xác minh nguồn gốc cũng như các giao dịch phát sinh của hàng hóa...

Ngoài ra, công tác quản lý nợ thuế, thu hồi nợ thuế đã được cơ quan thuế các cấp trên địa bàn quan tâm, chú trọng triển khai. Ngay từ đầu năm, Cục Thuế Hưng Yên đã thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ cho từng đơn vị, từng cán bộ và đôn đốc các đơn vị tập trung đôn đốc nợ và thực hiện quyết liệt các biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp quản lý thuế, giúp kết quả thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán được giao.

Lãnh đạo Cục Thuế Hưng Yên cho hay, mặc dù đã "cán đích" dự toán thu, song từ nay đến cuối năm, cục thuế tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu thuế, kiểm soát tình hình hoạt động của NNT thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu thu được giao./.