Giải Golf lớn bậc nhất miền Trung: Chơi golf trúng nhà

(TBTCO) - Phân khu The Garden 1, đại đô thị Eco Central Park đã được bàn giao trước tiến độ, đón cư dân về sinh sống. The Garden 2 cũng được chủ đầu tư hoàn thành phần xây dựng thô. Cuối tháng 4 này, chủ đầu tư sẽ hoàn thành đại lộ Âu Cơ - đoạn đi qua The Garden, khai trương quảng trường tương tác nước và tiến tới khai trương clubhouse vào cuối tháng 6.