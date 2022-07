Cục Thuế Thừa Thiên Huế: Phấn đấu thu ngân sách năm 2022 ở mức cao nhất

Ông Hà Văn Khoa - Cục trưởng Cục Thuế Thừa Thiên Huế cho biết, trong 6 tháng đầu năm, thu nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đạt 5.487 tỷ đồng, đạt 86% dự toán pháp lệnh, tăng 11% so cùng kỳ. Đây là tiền đề để cục thuế phấn đấu thực hiện thu ngân sách năm 2022 vượt dự toán ở mức cao nhất.

Nhiều khoản thu đạt khá và tăng so với cùng kỳ

Theo lãnh đạo Cục Thuế Thừa Thiên Huế, ngay từ đầu năm, cục thuế đã tập trung triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, nỗ lực quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhiều khoản thu trong 6 tháng đầu năm đạt khá và tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 76% dự toán, tăng 37% so với cùng kỳ; nguồn thu này chủ yếu từ Công ty CP Thủy điện Miền Trung (chiếm 68% tổng nguồn thu) tăng 92% so với cùng kỳ.

Ông Hà Văn Khoa - Cục trưởng Cục Thuế Thừa Thiên Huế trao tặng Giấy khen cho Chi cục Thuế Khu vực Phú Lộc - Nam Đông, Chi cục Thuế huyện A Lưới đạt giải Nhất trong phong trào thi đua đăng ký hoá đơn điện tử.

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 82% dự toán, tăng 17% so với cùng kỳ, trong đó, thu từ các doanh nghiệp chiếm 96,2%, tăng 22,32%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 122% dự toán, tăng 43% so với cùng kỳ, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản tăng 65% so với cùng kỳ, chiếm 39% tổng thu.

Thu tiền thuê đất đạt 757% dự toán, tăng 1.754% so với cùng kỳ. Khoản thu này đạt cao và tăng cao so với cùng kỳ là do Công ty CP Đầu tư Newland nộp vào cục thuế 642 tỷ đồng tiền thuê mặt đất thu một lần cho cả thời gian thuê (chiếm 80% tổng thu)...

Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa Ông Hà Văn Khoa cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh có sự hồi phục tốt; các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã phát huy tác dụng, giúp doanh nghiệp sớm trở lại ổn định kinh doanh và phát triển. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn lực tài chính hạn hẹp, năng lực cạnh tranh thấp, nên tình hình phát triển nguồn thu mới từ năng lực sản xuất tăng thêm của các doanh nghiệp không đáng kể.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, cục thuế cũng đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt triển khai các đề án chống thất thu như: Đề án “Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế”; Đề án “Chống thất thu trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2025”; Chống thất thu xây dựng nhà tư nhân. Nhờ vậy, nhiều lĩnh vực đã đạt hiệu quả cao, góp phần chống thất thu và tăng thu cho ngân sách.

Tuy nhiên, ông Khoa cũng cho biết, công tác quản lý thuế vẫn còn một số khó khăn, hiện nay, một số chính sách thuế có sự thay đổi theo hướng chuyển đổi số, tiện lợi hơn cho người nộp thuế (NNT), tuy nhiên, phát sinh một số nội dung chưa được quy định rõ ràng, cần sự giải đáp của Tổng cục Thuế, dẫn đến công tác tuyên truyền chính sách gặp khó khăn.

Đồng thời, phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn các huyện có quy mô kinh doanh nhỏ, hướng phát triển của doanh nghiệp không ổn định, gây khó khăn cho công tác tuyên truyền hỗ trợ theo đối tượng và quản lý thuế đối với NNT...

Tiếp tục rà soát, khai thác tăng thu đối với các nguồn thu còn tiềm năng

Để phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2022 ở mức cao nhất, ông Khoa cho rằng, trong 6 tháng cuối năm, Cục Thuế Thừa Thiên Huế tiếp tục rà soát, khai thác tăng thu đối với các nguồn thu còn tiềm năng, lĩnh vực, loại thuế còn thất thu; tăng cường kiểm tra, thanh tra các chuyên đề chuyên sâu đối với các doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực có tiềm ẩn rủi ro về trốn thuế, gian lận thuế cao như: kinh doanh bất động sản, thương mại điện tử, các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế…

Tập trung xử lý các khoản nợ đọng thuế; triển khai đồng bộ các biện pháp đôn đốc thu nợ, các biện pháp cưỡng chế nợ thuế để thu hồi nợ đọng và hạn chế phát sinh nợ thuế. Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan như: Kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng, sở kế hoạch và đầu tư, sở tài nguyên môi trường, công an, tòa án... trong việc thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ vào NSNN và xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2022.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá ngành Thuế, trên cơ sở đó giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính của cả cơ quan thuế và NNT. Hướng dẫn NNT thực hiện kê khai, nộp thuế, đăng ký thuế, xác nhận số nộp thuế bằng hình thức điện tử; hỗ trợ NNT nâng cấp các phần mềm kê khai thuế đáp ứng theo các quy định mới được sửa đổi, bổ sung.

“Chúng tôi cũng tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho NNT. Triển khai quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu ổn định lâu dài cho ngân sách” - ông Khoa cho hay.