(TBTCO) - Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các làn sóng dịch Covid-19 bùng phát, song tập thể cán bộ, công chức Cục Thuế Long An luôn nỗ lực, vượt qua khó khăn thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thuế. Nhờ đó, lũy kế tính đến ngày 24/12, tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh Long An do cơ quan thuế thực hiện đạt 14.178 tỷ đồng, đạt 116,5% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 112,7% chỉ tiêu phấn đấu HĐND tỉnh giao.