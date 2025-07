(TBTCO) - Thuế tỉnh Nghệ An vừa có thư ngỏ gửi doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân người nộp thuế trên địa bàn. Qua thư ngỏ, Thuế tỉnh Nghệ An công khai số điện thoại của Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An sẵn sàng tiếp nhận phản ánh về đạo đức, tác phong, thái độ phục vụ người nộp thuế của công chức thuế.