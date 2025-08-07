Liên thông cơ sở dữ liệu phục vụ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai

(TBTCO) - Cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp hoàn thiện cơ chế liên thông dữ liệu từ cơ quan thuế truyền trạng thái xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính sang cơ quan nông nghiệp và môi trường.

Ngày 7/8, Cục Thuế tổ chức cuộc họp trao đổi thông tin với Cục Quản lý đất đai, Cục Chuyển đổi số (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhằm thống nhất quy trình nghiệp vụ, phương thức thực hiện để triển khai điện tử hóa trao đổi thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của tổ chức và thống nhất phương án triển khai của cơ quan thuế, cơ quan nông nghiệp và môi trường các cấp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, mô hình và phần mềm trao đổi thông tin đất đai của cơ quan nông nghiệp và môi trường tại các tỉnh, thành phố đã thực hiện liên thông với cơ quan thuế.

Quang cảnh buổi họp.

Năm 2023, Cục Thuế tổ chức khảo sát tại Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), qua khảo sát thì mô hình cơ sở dữ liệu tại cơ quan nông nghiệp và môi trường gồm 4 mô hình: (i) Mô hình cơ sở dữ liệu phân tán cấp huyện; (ii) Mô hình tập trung cấp tỉnh; (iii) Mô hình triển khai Cổng tập trung Cục Quản lý đất đai; (iv) Mô hình tập trung cấp Trung ương.

Cần thiết phải sửa văn bản quy phạm pháp luật về đất đai và thuế theo hướng bổ sung thông tin cần thiết để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên phiếu chuyển thông tin và bỏ các thành phần hồ sơ kèm theo.

Hiện nay chỉ còn 2 mô hình, gồm: Mô hình tập trung cấp tỉnh bao gồm cơ sở dữ liệu đất đai tập trung toàn tỉnh và Mô hình triển khai Cổng tập trung Cục Quản lý đất đai. Bao gồm cơ sở dữ liệu đất đai tập trung cấp tỉnh (hoặc phân tán). Đối với công tác trao đổi thông tin điện tử, từ năm 2015 cơ quan thuế và cơ quan nông nghiệp và môi trường đã trao đổi hồ sơ đất đai của hộ gia đình, cá nhân.

Theo ông Mai Văn Phấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, thực tiễn cho thấy những văn bản quy phạm pháp luật về đất đai cần tiếp tục nghiên cứu theo hướng bổ sung thông tin cần thiết để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho người nộp thuế trên phiếu chuyển thông tin và bỏ các thành phần hồ sơ kèm theo.

Đại diện các đơn vị nghiệp vụ phát biểu tại cuộc họp.

Còn theo ông Hồ Văn Đích - Giám đốc Trung tâm thống kê và nền tảng số - Cục Chuyển đổi số cho rằng, trước mắt, đối với hồ sơ thủ tục hành chính đã liên thông điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan nông nghiệp và môi trường, cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp hoàn thiện cơ chế liên thông dữ liệu từ cơ quan thuế truyền trạng thái xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính sang cơ quan nông nghiệp và môi trường.

Cơ quan thuế và cơ quan nông nghiệp và môi trường đã trao đổi thông tin điện từ với hồ sơ đất đai của hộ gia đình, cá nhân. Kết quả trao đổi thông tin điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan nông nghiệp và môi trường về hồ sơ đất đai của cá nhân, hộ gia đình đến nay đã gần như hoàn thành đạt tiến độ. Tuy nhiên, trong qua trình triển khai vẫn còn một số vướng mắc, khó khăn trong quá trình kết nối và triển khai chính sách.

Tại cuộc họp, đại diện cơ quan thuế và cơ quan nông nghiệp và môi trường đề xuất kế hoạch triển khai liên thông điện tử và hoàn thiện cơ chế chính sách tiếp nhận, trả kết quả điện tử tại cơ quan thuế và phối hợp với cơ quan nông nghiệp và môi trường. Trong đó, các đơn vị tiếp tục phối hợp triển khai toàn trình thủ tục giải quyết hồ sơ liên thông về đất trên Cổng dịch vụ công quốc gia do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (theo lộ trình triển khai của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội C12).

Song song với đó, các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp để đề xuất sửa văn bản quy phạm pháp luật về đất đai và thuế theo hướng bổ sung thông tin cần thiết để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên phiếu chuyển thông tin và bỏ các thành phần hồ sơ kèm theo.

Bên cạnh đó, tiếp tục đề xuất nghiên cứu để tham mưu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng cơ quan nông nghiệp và môi trường sử dụng thông tin về chứng từ điện tử để xác định việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính của người nộp thuế./.