Sẽ thay thế hoàn toàn thuế khoán bằng cơ chế tự khai, tự nộp

(TBTCO) - Thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị, ngành Thuế đang xây dựng Đề án hoàn thiện chính sách, phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ hình thức thuế khoán. Mục tiêu sẽ thay thế hoàn toàn phương pháp khoán bằng cơ chế người nộp thuế tự kê khai, tự nộp thuế theo doanh thu thực tế.

Hiện thực hóa chủ trương phát triển kinh tế tư nhân

Ngày 7/8, Cục Thuế tổ chức cuộc họp về Đề án hoàn thiện chính sách, phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ hình thức thuế khoán theo Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho rằng, chủ trương xóa bỏ hình thức thuế khoán là một bước chuyển lớn trong quản lý thuế đối với khu vực kinh tế hộ cá thể. Điều này cũng thể hiện quyết tâm của ngành Thuế trong hiện đại hóa quản lý, đảm bảo công bằng, minh bạch và tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Do đó, việc ban hành các chính sách thuế rõ ràng, công khai và nhất quán, cùng với việc áp dụng công nghệ trong kê khai, nộp thuế, tra cứu nghĩa vụ thuế, đang từng bước gỡ bỏ các rào cản về thủ tục và tâm lý cho hộ kinh doanh. Mỗi bước cải cách của ngành Thuế là một bước tiến trong việc lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ. Khi người nộp thuế cảm thấy minh bạch, thuận tiện, hộ kinh doanh sẽ chủ động tuân thủ và có thêm động lực để phát triển.

“Ngành Thuế đặt mục tiêu hỗ trợ hộ kinh doanh để từng bước khuyến khích chuyển đổi thành doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tiếp cận đầy đủ các chính sách và hỗ trợ nhà nước. Việc khai thuế, nộp thuế điện tử, bỏ hình thức thuế khoán… chính là nền tảng pháp lý và công cụ minh bạch giúp hộ kinh doanh phát triển lớn mạnh, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và nền kinh tế số” - Cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh.

Hỗ trợ tối đa để hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình phù hợp

Triển khai chỉ đạo của lãnh đạo Cục Thuế, Ban Nghiệp vụ thuế đã báo cáo kết cấu và nội dung chi tiết của Đề án hoàn thiện chính sách, phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ hình thức thuế khoán theo Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị. Theo đó, Đề án xác định 5 nhóm giải pháp trọng tâm, hướng tới mục tiêu thay thế hoàn toàn phương pháp khoán bằng cơ chế người nộp thuế tự kê khai, tự nộp thuế theo doanh thu thực tế.

Đại diện các đơn vị phát biểu tại cuộc họp.

Cụ thể: Nhóm thứ nhất là, rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến hộ kinh doanh; Nhóm thứ hai là, hoàn thiện phương pháp quản lý thuế hiện đại, thay thế phương pháp thuế khoán, chuyển sang phương pháp kê khai, người nộp thuế tự khai, tự nộp thuế; Nhóm thứ ba là, tăng cường ứng dụng công nghệ số, hóa đơn điện tử, phát triển các nền tảng số dùng chung; Nhóm thứ tư là, hỗ trợ, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình phù hợp; Nhóm thứ năm là, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của cơ quan thuế và tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương.

Cũng tại cuộc họp, đại diện Thuế TP Hà Nội cho biết, hiện tại Thuế TP Hà Nội đang quản lý hơn 310.000 hộ kinh doanh, trong đó, 56% số hộ đang được thu thuế bằng phương thức kê khai.

Thuế TP Hà Nội đã đề xuất phương án quản lý thuế hộ kinh doanh chia thành 4 nhóm theo ngưỡng doanh thu để triển khai phương thức quản lý thuế phù hợp.

Ngoài ra, đại diện Thuế TP Hà Nội cũng tham gia góp ý vào 2 nội dung liên quan đến tổ chức thực hiện và thể chế chính sách sau khi bỏ thuế khoán.

Trên cơ sở ý kiến và kiến nghị trực tiếp của các đơn vị tại cuộc họp, Cục trưởng Mai Xuân Thành cho rằng, nguyên tắc “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ” là mục tiêu xuyên suốt trong toàn bộ quá trình cải cách.

“Ngành Thuế không chỉ thực hiện chức năng quản lý, mà còn giữ vai trò đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi và tuân thủ nghĩa vụ thuế. Theo đó, mọi chính sách cải cách thuế đều phải xuất phát từ lợi ích của người nộp thuế, tạo động lực để hộ kinh doanh phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho ngân sách, đồng thời lan tỏa tinh thần tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội” - Cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh./