Cuộc thi "Bản lĩnh Nhà đầu tư 2022” chính thức khởi động.

(TBTCO) - Công ty CP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2022. Trong đó ghi nhận doanh thu 39.570 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 514 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 455 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2021.