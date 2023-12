Đảm bảo công tác quản lý, triển khai phòng ngừa và ứng phó sự cố tại BSR

(TBTCO) - Vừa qua, tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã làm việc với đoàn Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) về công tác quản lý, tổ chức triển khai đảm bảo công tác tổ chức phòng ngừa và ứng phó sự cố tại BSR.

Đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn làm Trưởng đoàn. Đi cùng đoàn có Đại tá Võ Văn Bá - Phó Tham mưu trưởng Quân khu V, Đại tá Nguyễn Gia Khắt - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố TKCN, đại diện các lãnh đạo thuộc Cục xăng dầu, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên & Môi trường, Cục Kỹ thuật An toàn Môi trường thuộc Bộ Công thương.

Về phía lãnh đạo các ban ngành tỉnh Quảng Ngãi, có đại diện lãnh đạo thuộc Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Công thương, Sở Khoa học Công nghệ.

Về phía PVN và BSR, có ông Lê Hồng Thái - Trưởng ban Công nghệ ATMT PVN, ông Mai Tuấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc BSR, lãnh đạo ban giám đốc Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất cùng đại diện lãnh đạo các ban chức năng BSR.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ đánh giá: “BSR cần đưa ra cụ thể các kế hoạch phòng ngừa chặt chẽ, để giảm thiểu tối đa sự cố xảy ra. Và nếu có sự cố, đội ngũ ứng phó cần chủ động, tích cực xây dựng các kế hoạch, phương án phù hợp, cố gắng và quyết tâm bằng cả tinh thần và trách nhiệm để hoàn thành tốt những mục tiêu đề ra. Đặc biệt, trong công xử lý hóa chất nguy hại, các hóa phẩm tại BSR cần được chú trọng trong khâu đầu ra để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người lao động và môi trường làm việc xung quanh”.

Tại buổi làm việc, ông Mai Tuấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc BSR đã báo cáo tình hình chung của BSR, cũng như tình hình công tác quản lý, đảm bảo phòng ngừa và ứng phó sự cố tại BSR.

Từ khi NMLD Dung Quất đi vào hoạt động đến nay, công tác an toàn, phòng ngừa và ứng phó tình huống khẩn cấp luôn được quan tâm hang đầu để đảm bảo công tác vận hành an toàn của Nhà máy.

Công ty đã chú trọng triển khai tốt công tác phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó các tình huống sự cố tại NMLD Dung Quất và trụ sở công ty, không có tình huống sự cố ảnh hưởng đến công tác vận hành an toàn, liên tục nhà máy.

Phó Tổng Giám đốc BSR Mai Tuấn Đạt báo cáo tại buổi làm việc.

Phó Tổng Giám đốc BSR Mai Tuấn Đạt cho biết: “Công ty BSR đã triển khai, thực hiện nghiêm túc và tuân thủ hoàn toàn các quy định, chính sách của Nhà nước về công tác an toàn PCCC trong việc thiết kế, xây dựng, và vận hành NMLD Dung Quất. BSR đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo vệ cá nhân cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại để phòng ngừa tai nạn lao động”.

Công ty BSR đã xây dựng phương án PCCC, kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, ban hành hướng dẫn an toàn hóa chất, hướng dẫn ứng phó sự cố tràn dầu, xây dựng công trình phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường cho hệ thống xử lý nước thải, quản lý chất thải nguy hại… theo quy định của pháp luật. Công ty tuân thủ báo cáo định kỳ 06 tháng/hàng năm/đột xuất về tình hình triển khai kế hoạch ƯPSCTD, hoạt động hóa chất của cơ sở theo quy định.

Ngoài ra, BSR đã thành lập/kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy ứng phó tình huống khẩn cấp, Đội PCCC chuyên ngành có 46 đội viên để kịp thời triển khai khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. BSR đã trang bị 05 xe chữa cháy chuyên dụng trong đó có 01 xe thang chữa cháy và CNCH cùng các thiết bị chuyên dụng ứng phó sự cố cháy nổ, rò rỉ, tràn đổ hóa chất để đảm bảo hiệu quả, cơ động trong quá trình chữa cháy, cứu hộ, ứng phó sự cố hóa chất tại NMLD Dung Quất.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn đi kiểm tra thực tế công tác an ninh an toàn tại Phòng Điều khiển Trung tâm (CCC) NMLD Dung Quất

Đặc biệt, công tác huấn luyện, đào tạo, thực tập về PCCC&CNCH, ƯPSCTD cũng được BSR chú trọng. Trong đó, số giờ công huấn luyện kỹ năng ƯPSC cho đội PCCC chuyên ngành từ đầu năm đến nay là 30 giờ/người/năm, kế hoạch đến hết năm 2023 là 32 giờ/người/năm; số giờ công huấn luyện ƯPSCTD cho lực lượng ứng phó là 8 giờ/người/năm; số lần thực tập THKC cấp cơ sở theo kế hoạch năm 2023 là 140 lần (đã thực hiện 120 lần); số kịch bản ứng phó THKC được cập nhật theo kế hoạch năm 2023 là 25 kế hoạch (cập nhật 22 kế hoạch tính đến thời điểm hiện tại).

Tính từ ngày 02/6/2014 đến ngày 05/12/2023, BSR đã đạt mốc 41,3 triệu giờ công an toàn, không có tai nạn lao động mất ngày công. Hết năm 2023, BSR phấn đấu sẽ đạt 41,5 triệu giờ công an toàn.

Kết thúc buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ đã đề nghị BSR đẩy mạnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng CBCNV: “Việc đảm bảo an ninh an toàn NMLD Dung Quất luôn phải được hoàn thiện trong từng chi tiết, đó là vấn đề vô cùng quan trọng, không chỉ là việc của riêng mỗi lãnh đạo hay CBCNV BSR, mà là việc đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh an toàn cho cả quốc gia. Đây là việc cần cả nhân dân địa phương, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương cùng thực hiện”./.