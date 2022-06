Đối thoại Shangri-La 2022: Cơ hội đóng góp cho ổn định ở châu Á - Thái Bình Dương

(TBTCO) - Sau hai năm trì hoãn vì đại dịch COVID-19, Đối thoại Shangri-La 2022 thường niên diễn ra dưới hình thức trực tiếp từ ngày 10-12/6/2022 tại khách sạn Shangri-La của Singapore. Được coi là thượng đỉnh an ninh của khu vực châu Á, Đối thoại Shangri-La 2022 thu hút sự tham gia của đông đảo quan chức chính phủ, các chuyên gia về an ninh quốc phòng để thảo luận về những thách thức an ninh đang nổi lên tại châu Á.

.