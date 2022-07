(TBTCO) - Ghi nhận sau hơn 6 tháng đầu năm 2022, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Nai vẫn đang rất chậm. Hơn 50% chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân 0%. Nhiều vấn đề tồn tại, nhiều điểm nghẽn đang rất cần khơi thông để đạt tiến độ, kế hoạch đề ra.

Trên 50% chủ đầu tư giải ngân “0 đồng”

Năm 2022, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là hơn 13,5 nghìn tỷ đồng. Trong số này, nguồn vốn ngân sách trung ương là hơn 4,5 nghìn tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương là hơn 8,9 nghìn tỷ đồng. Sau hơn 6 tháng triển khai, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh hiện nay mới chỉ đạt hơn 25% tổng nguồn vốn đầu tư công được bố trí trong năm 2022, tương đương với nguồn vốn đã được giải ngân đạt hơn 3,4 nghìn tỷ đồng.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Đồng Nai cho biết, nếu tính kết quả giải ngân vốn đầu tư công bình quân theo chủ đầu tư, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn của các dự án do tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch chỉ đạt chưa đến 11%. Trong khi đó, nếu tính tỷ lệ giải ngân bình quân nguồn vốn cấp huyện giao chỉ tiêu kế hoạch cũng chỉ đạt hơn 25%.

Đáng chú ý, theo Sở KH-ĐT, dù đã trải qua nửa năm 2022, tuy nhiên đối với nguồn vốn do UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch thì có đến 18/34 chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn, tức tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công là 0%. Đánh giá về nguyên nhân khiến tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong nửa đầu năm 2022 còn đạt thấp, đại diện Sở KH-ĐT cho rằng, có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Theo đánh giá của UBND tỉnh, so với nhu cầu thực tế của địa phương và mặt bằng chung cả nước, công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Nai vẫn đang rất chậm, khó đạt kế hoạch đề ra nếu không có sự quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai Đồ họa: Thế Dương

Nhiều nguyên nhân dẫn đến tiến độ giải ngân chậm. Về nguyên nhân khách quan, công tác chuẩn bị hồ sơ của một số dự án đầu tư chưa đảm bảo do đến tháng 9/2021, Thủ tướng Chính phủ mới giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; một số dự án bố trí vốn khởi công mới trong năm 2022 đang thực hiện thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, trình thẩm định phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp, nên tỷ lệ giải ngân các tháng đầu năm chưa cao do chỉ thanh toán phần khối lượng tư vấn; một số dự án khởi công mới thuộc kế hoạch năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên đến cuối năm 2021 mới hoàn thành thủ tục đấu thầu để thi công xây lắp và thực hiện tạm ứng hợp đồng khá lớn, kế hoạch năm 2022 bố trí vốn chuyển tiếp, nên tỷ lệ giải ngân các tháng đầu năm chưa cao là do phải hoàn ứng phần tạm ứng hợp đồng…

Trong khi đó, nguyên nhân chủ quan được xác định là do một số công trình bố trí vốn khởi công mới trong năm 2022, nhưng đến nay chậm hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và hoàn thiện hồ sơ để tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công nên vẫn chưa giải ngân được vốn theo kế hoạch. Một số dự án sau khi ký kết hợp đồng thi công thì các chủ đầu tư chưa quyết liệt yêu cầu nhà thầu lập kế hoạch triển khai cụ thể làm cơ sở theo dõi, đôn đốc kịp thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân dự án theo kế hoạch được giao. Đặc biệt, nguyên nhân lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn là những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để thi công các dự án.

Thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ông Võ Tấn Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, xác định đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy phát triển. Do đó, ngay từ đầu năm 2022, UBND tỉnh cũng đã ban hành các văn bản, chỉ thị để đôn đốc các địa phương, các ngành và chủ đầu tư quyết liệt vào cuộc. Hàng tháng, hàng quý UBND tỉnh đều tổ chức các cuộc họp để đánh giá về công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Thành lập tổ công tác cấp huyện để giám sát tiến độ giải ngân Để thúc đẩy tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong 6 tháng cuối năm 2022, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu UBND các huyện trong tỉnh khẩn trương thành lập tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn cấp huyện để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công.

Tại cuộc họp này, để thúc đẩy tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, UBND tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng, xác định tiến độ, lộ trình, thời gian cụ thể đối với từng công việc của từng dự án làm cơ sở đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, sau 6 tháng đầu năm, kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh vẫn rất chậm và thấp so với kỳ vọng. Trong đó, các địa phương, các chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công, làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công chung của toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho rằng, cần sớm giải quyết, khơi thông những điểm nghẽn được cho là lớn nhất làm ảnh hưởng đến quá trình giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh hiện nay, đó là công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa chủ đầu tư và địa phương chưa thật chặt chẽ, UBND cấp huyện chưa quyết liệt, chỉ đạo sát sao để đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng. Ngoài những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, rất cần sự quyết liệt, vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác kiểm tra, giám sát tiến độ các dự án hiện nay.