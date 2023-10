(TBTCO) - Ông Hà Lê Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An cho biết, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tháng 9/2023 được 810 tỷ đồng, bằng 39% so với tháng 9/2022. Lũy kế 9 tháng thu được 10.821 tỷ đồng, bằng 74% dự toán, bằng 73% so với cùng kỳ.