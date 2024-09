Dow Jones lên mức kỷ lục mới, phố Wall ghi nhận tuần tăng thứ 3 liên tiếp

(TBTCO) - Chỉ số Dow Jones tiến lên mức cao kỷ lục mới vào ngày thứ Sáu (27/09), khi nhà đầu tư tiếp nhận dữ liệu mới cho thấy, lạm phát tiếp tục hạ nhiệt. Phố Wall cũng ghi nhận tuần tăng thứ 3 liên tiếp.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, trong phiên giao dịch, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 138 điểm, tương đương 0,33% và đóng cửa với 42.313 điểm, ghi nhận kỷ lục mới.

Ngược lại, S&P 500 giảm 0,13% xuống 5.738 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite cũng mất 0,39%, chốt phiên với 18.120 điểm. Cổ phiếu Nvidia giảm 2% đã gây áp lực lên hai chỉ số này.

Phiên này, các chỉ số chính đều nối dài đà leo dốc sang tuần thứ 3 liên tiếp, với S&P 500 và Dow Jones đều tăng 0,6% trong tuần. Nasdaq Composite tiến gần 1% trong giai đoạn này.

Nhà đầu tư đã nhận được dữ liệu lạm phát khả quan có thể cung cấp cho ngân hàng trung ương nhiều lí do hơn để tự tin hạ lãi suất hơn nữa. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 – thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – nhích 0.1%, phù hợp với dự báo từ Dow Jones. PCE tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với mức dự báo tăng 2,3%.

Các nhà hoạch định chính sách và nhà đầu tư đều hy vọng lạm phát hằng tháng sẽ hạ nhiệt liên tục, cho phép nới lỏng chi phí đi vay, qua đó làm giảm bớt căng thẳng cho bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp và hộ gia đình.

Phố Wall vừa trải qua một phiên thắng lợi trước đó, sau khi một loạt dữ liệu kinh tế đảm bảo cho nhà đầu tư về sức mạnh nền kinh tế Mỹ. Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm mạnh hơn dự báo trong tuần trước, cho thấy thị trường lao động mạnh mẽ, trong khi số liệu cuối cùng về GDP quý 2 đạt ở mức 3%./.