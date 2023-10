Dự án sân bay Long Thành sẽ hoàn thành chậm nhất năm 2026

Theo đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (đoàn Bình Định), dự án trên chậm chủ yếu do khâu thực hiện tái định cư. Đối với các dự án do tư nhân thực hiện, nội dung về giải phóng mặt bằng, tái định cư thường được thực hiện chi tiết, kỹ lưỡng đến từng hộ dân. Tuy nhiên, theo báo cáo của dự án, do khâu thực hiện khảo sát chưa cụ thể chính xác, nên thực tế triển khai số lô đã tăng lên khá nhiều, là nguyên nhân làm chậm tiến độ dự án. Đại biểu đề nghị phải làm sao bảo đảm đến cuối năm 2024 hoàn thành xong, nếu không lại phải trình Quốc hội cho kéo dài dự án. Từ sự việc này, đại biểu cũng cho rằng cần tính toán chi tiết hơn cho việc tái định cư ở các dự án khác.