Dự báo giá cà phê và cao su sẽ có nhiều biến động

Giá cao su có xu hướng giảm Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), từ đầu tháng 11/2023 đến nay, giá cao su có xu hướng giảm. Tại các công ty cao su, giá mủ nước giảm nhẹ so với cuối tháng 10/2023, hiện duy trì quanh mức 270-312 đồng/TSC. Trong đó, Công ty Cao su Phước Hòa thu mua ở mức 310-312 đồng/TSC, giảm 3 đồng/TSC so với cuối tháng trước. Công ty Cao su Phú Riềng giữ giá thu mua ở mức 285-305 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng trước. Công ty Cao su Bình Long thu mua ở mức giá 285-295 đồng/TSC, giảm 7 đồng/TSC so với cuối tháng trước...