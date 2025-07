NECS đồng hành cùng kỷ nguyên mới vươn mình sau sáp nhập tỉnh

Chương trình ưu đãi đặc biệt: “Về cùng một tỉnh, ưu đãi linh đình” Thời gian áp dụng: từ ngày 1/7/2025 - 15/7/2025 Ưu đãi 50% phí nhập hàng dành riêng cho khách hàng đến từ Tây Ninh – người bạn đồng hành thân thiết trong hành trình kết nối và phát triển cùng Long An. Giảm ngay 20% phí lưu kho cho các doanh nghiệp có địa chỉ tại Long An (trước sáp nhập) như một lời tri ân dành cho vùng đất đã gắn bó cùng NECS trong những năm qua. Tặng nhiều phần quà đặc biệt cho mọi tài xế, giám sát, khách hàng khi đến trực tiếp kho NECS trong thời gian chương trình mà có hoạt động check-in, đánh giá, tương tác, theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội của NECS như Facebook Fanpage, Zalo OA, Google Maps. Thông tin liên hệ: Công ty cổ phần Kho lạnh Kỷ nguyên mới (NECS)

Địa chỉ: Lô B25, B26, B27, B28-2 Đường Dọc 2, KCN Phú An Thạnh, Xã Bến Lức, Tỉnh Tây Ninh.

Hotline Phòng Kinh doanh: 0939.121212 | Email: kinhdoanh@necs.vn

Bộ phận Chăm sóc khách hàng: 0934.084.380

Bộ phận Marketing: marketing@necs.vn

Website: www.necs.vn