Thu ngân sách tăng phản ánh sức sống mạnh mẽ của nền kinh tế Tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã giải trình thêm một số vấn đề liên quan đến dự toán NSNN mà đại biểu Quốc hội quan tâm. Theo Bộ trưởng, năm 2024 sẽ giảm hai khoản thuế là thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và thuế giá trị gia tăng đối với một số mặt hàng tiếp tục giảm từ 10% xuống 8%. Như vậy, nếu tính cả hai khoản thuế này, thì dự toán thu NSNN năm 2024 sẽ tăng 8,46% so với dự toán của năm 2023. Câu chuyện vì sao thực tế thu ngân sách tăng cao hơn so với dự toán thường được nhắc đến. Còn nhớ, năm 2022, tốc độ tăng thu ngân sách năm 2022 khá tương đồng so với tốc độ tăng trưởng GDP. Qua đó có thể thấy, việc thu NSNN vượt khá cao so với dự toán xuất phát từ những nỗ lực rất cao của ngành Tài chính trong quản lý thu, chống thất thu thuế và tăng trưởng kinh tế cao hơn dự báo cuối năm trước. Hay như năm 2021, kinh tế tăng trưởng 2,58% nhưng thu NSNN vượt 16,4% so với dự toán và tăng 3,7% so với năm 2020. Trong đó, thu thuế, phí nội địa từ hoạt động sản xuất - kinh doanh vượt 14,5% dự toán, tăng 11,3% so với thực hiện năm 2020. Lý giải về vấn đề này, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhận định, đó chính là thể hiện sức sống mạnh mẽ của nền kinh tế, thu từ thuế, phí, lệ phí đều tăng so với dự toán. Giai đoạn 2021 - 2023, bên cạnh những thuận lợi về ổn định chính trị, kinh tế vĩ mô và nền tài chính công cơ bản đã phát triển. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức với những yếu tố bất định, phi truyền thống xuất hiện nhiều hơn, khó lường hơn. Trong bối cảnh đó, chính sách tài khóa đã được điều chỉnh linh hoạt, kịp thời, đồng bộ với các chính sách tiền tệ và vĩ mô khác để vừa tập trung ưu tiên nguồn lực cho công tác phòng chống dịch vừa hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị giảm sâu thu nhập, các đối tượng yếu thế, hỗ trợ tổng cầu, nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát tốt cân đối NSNN. Các chính sách tài khóa đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy kinh tế phục hồi và phát triển, qua đó có tác động tích cực trở lại tới việc thực hiện các nhiệm vụ thu, chi và cơ cấu lại NSNN.