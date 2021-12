(TBTCO) - Giá lương thực toàn cầu tháng 11 tiếp tục tăng tháng thứ tư liên tiếp, vẫn ở mức cao nhất trong 10 năm, do nhu cầu lúa mỳ và các sản phẩm bơ sữa cao. Thông tin này vừa được Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) đưa ra ngày 2/12.

Cánh đồng lúa mỳ ở gần Tioga, Bắc Dakota, Mỹ.

Nhu cầu bột mỳ cùng các sản phẩm trứng, sữa tăng mạnh đã góp phần khiến giá lương thực thế giới trong tháng 11/2021 tăng lên mức cao nhất trong 10 năm qua. Đây cũng là tháng thứ 4 liên tiếp giá lương thực thế giới tăng, trong bối cảnh cuộc sống của nhiều người dân trên thế giới đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19.

Chỉ số giá lương thực của FAO trong tháng 11 trung bình ở mức 134,4 điểm - mức cao nhất kể từ tháng 6/2011 và tăng 27,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số này trong tháng 10 là 132,8 điểm.

Trong năm qua, sản lượng thu hoạch sụt giảm, trong khi nhu cầu gia tăng, khiến giá các mặt hàng nông nghiệp tăng "phi mã."

Chỉ số giá ngũ cốc của FAO trong tháng 11 tăng 3,1% so với tháng trước đó và cao hơn tới 23,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, giá lúa mỳ tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2011.

Chỉ số giá các sản phẩm từ sữa ghi nhận mức tăng theo tháng lớn nhất, tăng 3,4% so với tháng 10. Giá đường toàn cầu trong tháng 11 tăng 1,4% so với tháng 10 và tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, chỉ số giá thịt tháng 11 giảm 0,9% so với tháng trước đó và là tháng thứ 4 liên tiếp chỉ số giá thịt giảm. Giá dầu thực vật cũng giảm 0,3%.

Cũng trong báo cáo này, FAO hạ dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu trong năm 2021, cho rằng năm nay sản lượng ngũ cốc ước tính chỉ đạt 2,791 tỷ tấn, so với mức ước tính 2,793 tỷ tấn đưa ra tháng trước./.