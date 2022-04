Gạo Việt Nam chinh phục thế giới bằng chất lượng

Giá gạo thị trường trong nước tăng Giá gạo xuất khẩu tăng kéo theo giá gạo thị trường trong nước tăng. Theo đó, giá lúa gạo các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sôi động hơn trong tháng 3 khi giá lúa Đông Xuân tăng nhẹ so với tháng trước. Nông dân đã thu hoạch được 1/4 diện tích lúa Đông Xuân 2022. Cụ thể, tại An Giang, lúa IR50404 ở mức 5.600 đồng/kg, tăng 400 đồng một kg so với trung bình tháng 2; lúa chất lượng cao OM 5451 ở mức 5.700 đồng/kg, tăng gần 400 đồng/kg; gạo thường ở mức 11.000 đồn/kg; gạo thơm đặc sản jasmine ở mức 15.000 đồng một kg. Tại Kiên Giang, giá lúa cũng tăng 400 - 500 đồn/kg so với tháng 2. Còn ở Vĩnh Long, giá lúa gạo ổn định.