Giá cà phê ngày 29/11: Biến động trái chiều ở hai sàn quốc tế

(TBTCO) - Theo phân tích của các nhà đầu tư, giá cà phê khởi đầu tuần mới từ màu xanh trên sàn London và màu đỏ trên sàn New York, còn giá cà phê trong nước nhích nhẹ theo hướng tăng.

Giá cà phê nội địa tăng nhẹ. Ảnh: TL

Giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe - London kỳ hạn giao tháng 1/2022 tăng 16 USD (0,7%), giao dịch tại 2.308 USD/tấn. Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 3/2022 tăng 9 USD (0,4%), giao dịch tại 2.237 USD/tấn.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US - New York tiếp đà tăng tốt. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 3/2022 giảm 2,45 Cent (1%), giao dịch tại 242,95 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 5/2022 cũng tăng 2,65 Cent (1,08), giao dịch tại 242,15 Cent/lb.

Tính chung cả tuần trước, giá cà phê robusta có 4 phiên tăng và 1 phiên giảm vào giữa tuần, các mức tăng đều rất đáng kể. Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 1 tăng tất cả 63 USD (2,81%) lên 2.308 USD/tấn, tuy nhiên khối lượng giao dịch không cao vẫn duy trì ở mức trung bình.

Trong khi đó, giá cà phê arabica có 2 phiên tăng và 2 phiên giảm đan xen, các mức tăng rất mạnh. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 3 tăng tất cả 9,55 Cent (4,09%), lên 242,95 Cent/lb, khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Tổng kết tuần, giá cà phê robusta giao tháng 1/2022 tăng 63 USD/tấn, giao tháng 3/2022 tăng 40 USD/tấn; giá cà phê arabica giao tháng 12/2021 tăng 10,55 cent/lb, giao tháng 3/2022 tăng 9,55 cent/lb. Cấu trúc giá đảo nghịch trên cả 2 sàn nới rộng khoảng cách do lo ngại nguồn cung chậm trễ trong ngắn hạn.

Đối với thị trường nội địa, giá cà phê hôm nay đang dao động trong khoảng từ 40.700 - 41.600 đồng/kg có sự tăng nhẹ.

Cụ thể, tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 40.800 đồng/kg. Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 40.700 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.600 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (ĐắkLắk), Buôn Hồ (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.500 đồng/kg.

Tại Pleiku (Gia Lai), La Grai (Gia Lai), giá cà phê hôm nay đang ở mức 41.500 đồng/kg. Còn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) được thu mua với mức thấp hơn 41.400 đồng/kg.

Tại Gia Nghĩa và Đắk R'lấp (Đắk Nông), giá cà phê được thu mua với mức tương ứng 41.500 đồng/kg, 41.400 đồng/kg. Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.500 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca Cao Việt Nam, những tháng cuối năm Việt Nam sẽ tăng tốc xuất khẩu để bù đắp phần nào cho sự thiếu hụt xuất khẩu lên tới 4,42% so với cùng kỳ trong 10 tháng đầu năm nay. Được biết, trong niên vụ cà phê 2020/2021 Việt Nam đã xuất khẩu chỉ đạt 1,81 triệu tấn, giảm tới 10,61% so với xuất khẩu của niên vụ trước đó, nguyên nhân chủ yếu là do thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 bùng phát.

Các chuyên gia kỳ vọng giá cà phê kỳ hạn tiếp tục đứng ở mức cao, góp phần cải thiện thu nhập cho người trồng cà phê nói chung sau nhiều năm thua lỗ liên tục.