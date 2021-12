(TBTCO) - Giá cà phê ngày 2/12/2021, thị trường trong nước và thế giới đồng loạt tăng, trong đó giá cà phê nội địa giao dịch ở mức 40.500 - 41.300 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta tiếp tục tăng mạnh. Ảnh: TL

Theo các nhà phân tích thị trường, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 1/2022 tăng 54 USD/tấn ở mức 2.314 USD/tấn, giao tháng 3/2022 tăng 53 USD/tấn ở mức 2.253 USD/tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2021 tăng 0,95 cent/lb, ở mức 234,2 cent/lb, giao tháng 3/2022 tăng 0,95 cent/lb, ở mức 233,25 cent/lb.

Giá cà phê London tiếp tục tăng do nguồn cung khan hiếm, sau ước báo của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết xuất khẩu cà phê tháng 11 sẽ giảm 6,9% so với cùng kỳ năm trước do vận tải biển vẫn còn trì trệ.

Trong khi đó, Bộ phận Nông nghiệp nước ngoài (FAS) trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng ước báo xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2021/2022 sẽ giảm hơn 10,4% do những vấn đề về logistics.

Bên cạnh đó, trong phiên hôm qua, cổ phiếu Mỹ mất giá đã đẩy dòng tiền quay trở lại các sàn nông sản hàng hóa, trong đó có cà phê. Điều này thúc đẩy giá Arabica tăng nhẹ trở lại.

Đối với tại giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm tăng trung bình 500 đồng/kg so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.500 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.300 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.200 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.300 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.200 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.200 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.100 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 41.200 đồng/kg.

Thu hoạch vụ mùa mới ở Tây Nguyên bị chững lại vì mưa lớn trên diện rộng. Điều này, cùng với việc thiếu nhân công tăng cường từ các nơi khác, sẽ làm hàng cà phê vụ mới đưa ra thị trường bị chậm lại ước khoảng 2 tuần. Mưa liên tục kéo dài không những làm chậm tiến độ thu hoạch mà còn dễ dẫn đến tình trạng làm giảm chất lượng cà phê nhân, tăng tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch.../.