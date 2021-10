Giá dầu thế giới ngày 27/10 vẫn ở mức cao trong nhiều năm

(TBTCO) - Giá dầu thế giới phiên sáng ngày 27/10 giảm nhẹ, sau khi dữ liệu ngành công nghiệp cho thấy kho tồn trữ dầu thô tăng hơn dự kiến và tồn trữ nhiên liệu bất ngờ tăng vào tuần trước tại Mỹ, nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.

Thông tin từ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công thương, giá dầu Brent giao sau giảm 25 US cent, tương đương 0,3% xuống 86,15 USD/ thùng sau khi đóng cửa ở mức cao nhất trong bảy năm vào hôm thứ Ba.

Giá dầu thô Mỹ (WTI) giảm 26 US cent, tương đương 0,3% xuống 84,39 USD/thùng sau khi tăng 1,1% trong phiên trước.

Tồn trữ dầu thô tăng 2,3 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 22/10, các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ cho biết vào cuối ngày thứ Ba.

Tồn kho xăng tăng 500.000 thùng và dự trữ sản phẩm chưng cất tăng 1 triệu thùng, so với dự báo cả hai đều giảm.

Giá dầu thế giới hôm nay 27/10 đạt mức cao nhiều năm. Ảnh: T.L

Các nhà phân tích cho biết, dầu Brent tăng trong tám tuần qua và WTI tăng trong 10 tuần qua.

Trong bối cảnh giá dầu và khí đốt ở mức “đỉnh” của nhiều năm, các nhà sản xuất dầu khi đá phiến của Mỹ dự kiến sẽ ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát.

Mặc dù thị trường than đá và điện tại Trung Quốc đã hạ nhiệt phần nào sau khi chính phủ can thiệp, song giá năng lượng vẫn tăng trên thế giới do nhiệt độ thời tiết giảm khi mùa Đông tới./.