Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất: Giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh sớm “hồi sức”

Nhiều doanh nghiệp tái gia nhập thị trường Thời điểm bình thường đã trở lại, cùng với đó là những gam màu sáng trong bức tranh về tình hình đăng ký doanh nghiệp trong quý I/2022. Nổi bật trong những thông tin tích cực là con số 60.178 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường. Đây là con số kỷ lục trong quý I/2022 kể từ nhiều năm trở lại đây, cao gấp 1,5 lần so với trung bình quý I giai đoạn 2017 - 2021, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm 2021. Quý I hàng năm thường là thời điểm các doanh nghiệp lên kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính mới. Có thể thấy, quá trình phục hồi và phát triển của doanh nghiệp đang vào đà, niềm tin kinh doanh dần trở lại sau hai năm dịch Covid-19 càn quét. Trong số trên, số doanh nghiệp thành lập mới là 34.590, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2021. Số doanh nghiệp quay lại hoạt động là 25.588, tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2021. Đây đều là mức cao nhất trong quý I từ trước đến nay. Riêng số doanh nghiệp trở lại hoạt động cao hơn 2,1 lần mức trung bình trong quý I giai đoạn 2017 - 2021. Tại hai địa phương lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh, tình hình đăng ký doanh nghiệp cũng khởi sắc. TP. Hồ Chí Minh có 10.207 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2021. Mặc dù có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất nước, nhưng Hà Nội vẫn ghi nhận mức tăng 6,6% trong đăng ký doanh nghiệp mới so cùng kỳ năm 2021, với 6.110 doanh nghiệp.