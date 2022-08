Giá lợn hơi hôm nay ngày 19/8: Bình Thuận và Đắk Lắk lần lượt tăng mạnh 3.000 và 5.000 đồng/kg

(TBTCO) - Giá lợn hơi hôm nay 19/8 tại 3 miền đang giao dịch ở mức 60.000 - 71.000 đồng/kg và biến động trái chiều, có nơi tăng cao nhất 5.000 đồng/kg.

Từ đầu tháng 8/2022 đến nay, giá lợn hơi không có nhiều biến động. Ảnh: Minh họa

Giá lợn hơi hôm nay ngày 19/8 tại thị trường miền Bắc giảm nhẹ 1.000 - 2.000 đồng/kg ở vài nơi so với hôm qua và giao dịch quanh mức 65.000 - 71.000 đồng/kg.

Cụ thể, các tỉnh Phú Thọ và Bắc Giang giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 67.000 - 68.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại tiếp tục giữ mức giá giao dịch ổn định trong khoảng 65.000 - 71.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Trung và Tây Nguyên biến động trái chiều từ 2.000 - 5.000 đồng/kg so với hôm qua và giao dịch quanh mức 62.000 - 67.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, hai tỉnh Bình Thuận và Đắk Lắk lần lượt tăng mạnh 3.000 và 5.000 đồng/kg, hiện thu mua lợn hơi với giá 62.000 và 63.000 đồng/kg. Ngược lại, tỉnh Lâm Đồng giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 64.000 đồng/kg, ngang bằng với Quảng Bình.

Giá lợn hơi tại miền Nam đang quay đầu giảm nhẹ ở một vài nơi so với hôm qua và quanh ngưỡng 62.000 - 70.000 đồng/kg.

Tỉnh Cà Mau có mức giá thu mua cao nhất khu vực hiện nay là 70.000 đồng/kg; các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh và Vũng Tàu vẫn tiếp tục neo tại mức 62.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Hai tỉnh Cần Thơ và Tiền Giang đều giảm 2.000 đồng/kg xuống lần lượt còn 64.000 và 65.000 đồng/kg.

Từ đầu tháng 8/2022 đến nay, giá lợn hơi tại các tỉnh trên cả nước không có nhiều biến động, giá giảm so với cuối tháng trước. Hiện giá lợn hơi trên toàn quốc dao động từ 62.000 - 71.000 đồng/kg, giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với cuối tháng 7/2022. Giá giảm do nhu cầu trên thị trường yếu, các trường học vẫn chưa bước vào năm học mới và Chính phủ yêu cầu bình ổn giá thịt lợn.