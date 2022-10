Giá lúa gạo hôm nay ngày 27/10: Giá lúa tăng 200 - 400 đồng/kg

(TBTCO) - Theo Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại - Bộ Công thương (VITIC), giá lúa gạo hôm nay 27/10 tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục điều chỉnh tăng 200 - 400 đồng/kg với nhiều mặt hàng lúa. Thị trường giao dịch sôi động.

Giá lúa gạo tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh với nhiều mặt hàng lúa. Như vậy, chỉ trong 3 phiên liên tiếp, giá lúa tại khu vực này đã tăng 1.000 đồng/kg. Cụ thể, lúa IR 504 tăng 400 đồng/kg, lên mức 6.200 - 6.300 đồng/kg; Đài thơm 8 6.300 - 6.400 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg; lúa OM 5451 tăng 200 đồng/kg, lên mức 6.300 - 6.400 đồng/kg; Nàng hoa 9 duy trì ở mức 6.400 - 6.900 đồng/kg, tăng mạnh 900 đồng/kg.

Với các chủng loại lúa còn lại giá đi ngang. Hiện OM 18 6.000 - 6.200 đồng/kg; nếp An Giang (tươi) 5.900 - 6.100 đồng/kg; nếp Long An (tươi) 6.200 - 6.500 đồng/kg. Nếp An Giang khô đang được thương lái thu mua ở mức 8.400 - 8.500 đồng/kg; nếp khô Long An 8.600 - 9.000 đồng/kg; lúa IR 504 khô duy trì ở mức 6.500 đồng/kg.

Giá lúa ngày 27/10 tiếp tục tăng. Ảnh: T.L

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu thành phẩm điều chỉnh tăng. Cụ thể, gạo nguyên liệu đang được thương lái thu mua ở mức 9.250 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; gạo thành phẩm ở mức 9.900 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg. Với mặt hàng phụ phẩm, hiện giá tấm duy trì ở mức 9.400 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; cám khô ổn định ở mức 8.400 đồng/kg, tăng 100 - 150 đồng/kg.

Theo các thương lái, hôm nay lượng gạo nguyên liệu về ổn định, chất lượng gạo đẹp, giá tăng cao. Giao dịch mua bán gạo ổn định. Nhà máy chào giá gạo thành phẩm OM 18 mới thu hoạch có giá cao. Giao dịch lúa thu đông đều, giá lúa các loại vững ở mức cao.

Tại chợ lẻ, giá gạo thường 11.500 đồng/kg - 12.500 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 14.000 đồng/kg; nếp ruột 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Nàng Nhen 20.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài 18.000 - 19.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 19.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 14.000 đồng/kg; Nàng hoa 17.500 đồng/kg; Sóc Thái 18.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo Nhật 20.000 đồng/kg; cám 7.000 - 8.000 đồng/kg./.