Giá vàng trong nước lại nóng lên và giải mã diễn biến dòng tiền

(TBTCO) - Giá vàng trong nước những ngày qua lại có tín hiệu nóng, có thời điểm đã vượt ngưỡng 71 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng trong nước vẫn liên tục leo dốc thiết lập các đỉnh mới ngay cả trong những giai đoạn trồi sụt của giá vàng thế giới. Tuy nhiên, sức hút của kênh đầu tư vàng có thể sẽ không duy trì lâu dài do vàng thường chỉ phù hợp với các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ.

Sức nóng của vàng

Trong mấy tháng qua, vàng trong nước ghi nhận một giai đoạn tăng giá bền bỉ bất chấp có nhiều thời điểm giá vàng thế giới chịu sức ép giảm giá mạnh.

Tại thời điểm sáng ngày 17/10, giá vàng SJC 9999 ghi nhận ở mức 69,55 triệu đồng mỗi lượng mua vào và 70,25 triệu đồng mỗi lượng bán ra. Trong khi đó, vàng nhẫn SJC 9999 đang ở mức giá 56,85 triệu đồng mỗi lượng mua vào và 57,85 triệu đồng mỗi lượng bán ra.

Mức giá này tuy đã có phần dịu hơn chút ít so với vài ngày trước đó, nhưng vàng đã thiết lập mặt bằng giá mới cao hơn hẳn so với giai đoạn nửa đầu năm 2023. Đặc biệt, sự nóng lên của vàng trong thời gian vừa qua đang là tâm điểm thu hút sự quam tâm của dư luận. Theo đó, diễn biến tới đây của vàng có thể sẽ là một ẩn số không dễ phán đoán, đặc biệt trong bối cảnh các kênh đầu tư đều đang tắc nghẽn hiện tại.

Tại thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đã tăng lên mức 1.914 USD/ounce, cũng đã thoát khỏi “vùng trũng” của giá vàng trong giai đoạn cuối tháng 9, đầu tháng 10/2023. Trước đó, giá vàng thế giới có thời điểm rơi xuống mặt bằng chỉ còn 1.920 USD/ounce (giai đoạn khoảng đầu tháng 10/2023).

Sự phục hồi của giá vàng thế giới trong giai đoạn gần đây có lý giải do làn sóng bắt đáy sau chu kỳ giảm sâu. Đồng thời, xung đột quân sự tại Trung Đông cũng trở thành thông tin thuận lợi cho các nhà đầu tư vàng có xu hướng đầu tư giá lên tận dụng cơ hội.

Đánh giá về các yếu tố tác động giá vàng, ông Huỳnh Trung Khánh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho biết, vàng biến động theo lãi suất, nhưng cũng còn phụ thuộc vào tình hình chính trị toàn cầu và lạm phát trên thế giới. Ngoài ra, lạm phát khi kiểm soát thì còn có yếu tố có nguy cơ xuất hiện tình trạng suy thoái. Khi đó, giới đầu tư sẽ tìm đến “hầm trú ẩn an toàn” là vàng.

Giải mã hiện tượng của giá vàng trong nước

Theo một số chuyên gia, giá vàng thế giới tăng thường có tác động làm giá vàng trong nước tăng theo. Nhận định này cũng phù hợp với diễn biến

tăng cùng chiều của giá vàng thế giới và trong nước trong giai đoạn khoảng 2 tuần trở lại đây. Tuy nhiên, trước đó giá vàng trong nước và thế giới có nhiều giai đoạn diễn ra trong một trạng thái hoàn toàn khác khau. Cụ thể, trong khoảng quý II và quý III/2023, giá vàng thế giới chỉ đi ngang hoặc giảm điểm, nhưng giá vàng trong nước vẫn bền bỉ tăng trong giai đoạn này.

Một trong những lý do khiến vàng được quan tâm trở lại trong thời gian gần đây là do mặt bằng lãi suất đã giảm thấp hơn khá nhiều so với kỳ cuối năm 2022. Cụ thể, giai đoạn tháng 11/2022 sau sự cố tại Ngân hàng SCB, thị trường tiền tệ bước vào cuộc đua tăng lãi suất giữa các ngân hàng thương mại khiến lãi suất huy động nóng lên, có thời điểm vượt mốc 11%/năm. Cuộc đua tăng lãi suất chỉ tạm lắng lại sau khi Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có đồng thuận hạn chế lãi suất huy động không cao quá 9,5%. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất vẫn còn ở mức khá cao kéo dài sang đầu năm 2023 và đây là yếu tố bất lợi cho giá vàng trong nước.

Tuy nhiên, diễn biến thị trường tiền tệ đã có chiều hướng thuận lợi hơn cho kênh đầu tư vàng khi lãi suất huy động giảm dần trong giai đoạn từ đầu năm đến nay. Hiện tại, lãi suất đầu vào của các ngân hàng thương mại phổ biến ở mức chỉ khoảng 6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, theo đó, mặt bằng này không còn quá hấp dẫn đối với người gửi tiền khiến một phần dòng tiền đã chuyển hướng tìm kiếm các kênh đầu tư khác. Trong khi đó, thị trường chứng khoán và bất động sản hiện chưa bộc lộ các cơ hội rõ ràng và đây là yếu tố thuận lợi cho giá vàng trong thời gian vừa qua.

Trong bối cảnh hiện nay, liệu dòng tiền có tiếp tục để vào vàng làm cho kim loại quý này tăng giá hay không đang là câu hỏi được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Theo quan điểm của TS. Châu Đình Linh, Giảng viên Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, vàng đã trải qua một chu kỳ tăng giá, nhưng có thể sẽ khó hút mạnh dòng tiền hơn nữa trong thời gian tới bởi đối tượng mua vàng chủ yếu vẫn chỉ là cá nhân nhỏ lẻ chứ không phải là nhóm các nhà đầu tư lớn.