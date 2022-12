(TBTCO) - Theo Nhật báo Phố Wall, giá xăng tại Mỹ đã giảm hơn 30% so với mức cao kỷ lục từng được thiết lập hồi tháng 6 năm nay, với 7 bang có giá xăng dưới 3 USD/gallon (1 gallon bằng 3,78 lít).

Trạm xăng ở Alhambra, California, Mỹ.

OPIS, hãng chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích về năng lượng, cho biết tại thời điểm ngày 2/12, giá xăng không chì thông thường tại Mỹ rớt xuống ngưỡng 3,43 USD/gallon.

Đây là mức thấp nhất kể từ thời điểm Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt tại Ukraine và giảm 30% so với mức giá kỷ lục 5 USD/gallon hồi tháng 6 vừa qua.

Giới phân tích nhận định giá xăng tại Mỹ giảm do nhiều nguyên nhân.

Trước hết, đó là triển vọng suy yếu kinh tế thế giới, làm giảm nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ.

Theo nghiên cứu cập nhật của Capital Economics, việc Trung Quốc giảm nhập khẩu là một tác nhân quan trọng khiến giá dầu trên thị trường giảm. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chiếm 16% tổng tiêu thụ dầu thô toàn cầu trong năm 2021.

Các nhà máy lọc dầu tại Mỹ cũng đã nâng công suất sau khi nhiều tổ hợp buộc phải ngưng hoạt động để duy tu bảo dưỡng và đây cũng là một nguyên nhân đẩy giá xăng giảm.

Theo chuyên gia Tom Kloza, người đứng đầu bộ phận phân tích năng lượng tại OPIS, giá xăng tại Mỹ sẽ tiếp tục hạ nhiệt trong mùa nghỉ lễ sắp tới và 60 ngày tới sẽ là quãng thời gian dễ chịu với người tiêu dùng.

Ông Kloza nhận định hoạt động di chuyển, đi lại để làm việc tại Mỹ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn so với thời tiền đại dịch và đây cũng là một trong những lý do giúp hạ nhiệt giá xăng. Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại Mỹ trong tuần cuối cùng của tháng 11 vừa qua thấp hơn 10% so với cùng thời điểm năm 2019.

Giá xăng giảm là thông tin tốt lành với người tiêu dùng Mỹ, những người vốn chịu ảnh hưởng bởi giá cả hàng hóa tăng cao khi lạm phát tại Mỹ xác lập mức cao kỉ lục trong 40 năm trở lại đây. Vẫn có sự khác biệt đáng kể về mức giá giữa các bang, khu vực.

Theo khảo sát của OPIS, giá xăng trung bình dưới 3 USD/gallon được ghi nhận tại các bang Texas, Arkansas, Mississippi, Missouri, Louisiana, Georgia và Oklahoma. Tại California, Washington, Oregon, Nevada, Alaska and Hawaii, mức giá này là trên 4 USD/gallon.

Giá xăng tại Mỹ tăng vọt hồi đầu năm nay sau khi Nga mở chiến dịch ở Ukraine, làm dấy lên lo ngại về những đứt gãy lớn trên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Giá trung bình cuối tháng 2/2022 là 3,54 USD/gallon, sau đó tăng thêm 40% tại thời điểm tháng 6/2022.

Mức giá thấp duy trì được trong thời gian bao lâu vẫn là câu hỏi còn để ngỏ.

Theo Patrick De Haan, chuyên gia phân tích trưởng về xăng dầu tại hãng GasBuddy (Boston/Mỹ), giá xăng có thể về ngưỡng 3 USD/gallon vào cuối năm nay. Nhưng ông cũng thừa nhận còn nhiều yếu tố có thể đẩy giá xăng tăng trở lại.

Trên bình diện toàn cầu, việc Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) áp giá trần với dầu thô xuất khẩu của Nga nhiều khả năng đẩy giá dầu trên thị trường tăng.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+, có thể cắt giảm sản lượng sâu hơn nữa và điều này cũng làm xăng tăng giá.

Theo ông De Haan, giá xăng tại Mỹ giảm chỉ mang tính ngắn hạn. Giá mặt hàng này thường có xu hướng tăng theo mùa vụ, bắt đầu từ giữa tháng 2/2022. Nhưng thời điểm tăng giá có thể sẽ sớm hơn nếu xuất hiện căng thẳng địa chính trị bất ngờ hay việc Trung Quốc nới lỏng chính sách “Không COVID”./.