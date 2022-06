Việt Nam được nâng hạng chỉ là “thì tương lai” Việc nâng hạng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của chúng ta. Tuy nhiên, theo tôi, câu chuyện nâng hạng thị trường là một câu chuyện sẽ xảy ra trong “thì tương lai”. Trong ngắn hạn, chúng ta nhìn thấy sức khỏe của nền kinh tế đã tốt hơn so với giai đoạn 10 năm và 5 năm trước đây. Về triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trong năm 2022 này cao hơn, ít nhất khoảng 18% so với năm 2021. Do đó về mặt thị trường trong ngắn hạn, kể cả thời gian nâng hạng kéo dài, tôi cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tốt và rất nhiều cơ hội đầu tư. - Ông Trần Hải Hà - Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán MB.