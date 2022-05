Hà Giang: Bắt lô hàng hơn 1,4 tấn vải và chỉ cuộn nghi nhập lậu

Trong đêm 30/5, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hà Giang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và tạm giữ trên 1,4 tấn vải và chỉ cuộn có nhiều dấu hiệu nhập lậu. Hiện vụ việc đang được làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường, đêm 30/5, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, Cục QLTT tỉnh Hà Giang chủ trì, phối hợp Đội QLTT số 9 và Công an huyện Vị Xuyên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Giang phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 23C.068.34 do lái xe Mua Mí Xá (sinh năm 1998) điều khiển qua địa bàn huyện Vị Xuyên có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Hà Giang: Bắt lô hàng trên 1,4 tấn vải và chỉ cuộn có dấu hiệu nhập lậu. Ảnh: CTV

Kiểm đếm thực tế, đoàn kiểm tra ghi nhận gần 1,4 tấn vải các loại, đủ màu sắc cùng gần 1 tạ chỉ cuộn được vận chuyển trong thùng hàng phía sau xe.

Tại thời điểm khám, lái xe không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hoá. Sau thời gian đấu tranh, chủ phương tiện khai nhận chính là chủ sở hữu của toàn bộ số lô hàng nêu trên.

Được biết, lô hàng ông Mua Mí Xá vận chuyển lưu thông theo hướng từ các tỉnh biên giới về Hà Giang khi di chuyển qua địa phận huyện Vị Xuyên thì bị lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra.

Hiện Đội QLTT số 2 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hoá vi phạm để tiếp tục xác minh, làm rõ từ đó có cơ sở xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.