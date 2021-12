Hà Nội: Kinh tế đang dần phục hồi, duy trì đà tăng trưởng

(TBTCO) - Kinh tế của Thủ đô đã dần phục hồi, duy trì đà tăng trưởng sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Đây là kết quả của tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô.

Khai mạc Kỳ họp thứ 3 HĐND TP.Hà Nội khóa XVI. Ảnh: Khánh Linh

GRDP cả năm của TP.Hà Nội là 2,92%

Sáng ngày 7/12, tại phiên Khai mạc Kỳ họp thứ 3 HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành; phòng chống dịch và triển khai các chính sách hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ; việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, cùng với công tác phòng, chống dịch, thành phố luôn chú trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, kinh tế của Thủ đô đã dần phục hồi, duy trì đà tăng trưởng sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong quý 3. "Theo cập nhật mới nhất từ Tổng cục Thống kê, GRDP 6 tháng đầu năm của TP.Hà Nội đạt 6,02%; 9 tháng đạt 1,44% (do tác động của dịch bệnh, GRDP quý 3 tăng trưởng âm 6,89%), quý 4 tăng 6,69% và GRDP cả năm của thành phố là 2,92%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiểm soát và điều hành theo kế hoạch, dự kiến tăng khoảng 1,9 - 2,4%" - ông Hà Minh Hải nêu rõ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 241.896 tỷ đồng, đạt 102,7% dự toán trung ương giao và các cấp, các ngành của thành phố sẽ nỗ lực, cố gắng để phấn đấu hoàn thành mức cao nhất chỉ tiêu được giao.

Cùng với đó, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện với nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp được đẩy mạnh và triển khai đồng bộ. Thành phố có trên 25.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký khoảng 345 nghìn tỷ đồng... Ngoài ra, đến nay, TP.Hà Nội đã hỗ trợ cho trên 5,1 triệu lượt người dân, hộ kinh doanh với số tiền hỗ trợ là trên 6.000 tỷ đồng...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Minh Hải cũng chỉ ra quá trình thực hiện các nhiệm vụ của năm 2021 vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc còn chưa được kịp thời, còn lúng túng; công tác tổ chức triển khai phòng, chống dịch Covid-19 tại một số địa bàn đôi khi còn bị động, chưa quyết liệt. Do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, một số chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đầu năm đề ra; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp...

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh: Khánh Linh

Phân tích kỹ giải pháp để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của TP.Hà Nội

Theo ông Hà Minh Hải, cùng với việc thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, UBND TP.Hà Nội đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2022 với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, TP.Hà Nội tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương, Chính phủ và Bộ Y tế về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Thành phố cũng sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế Thủ đô dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tiếp tục tận dụng có hiệu quả các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó: triển khai đồng bộ, kịp thời các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế của Trung ương và thành phố; tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; thực hiện miễn giảm thuế, phí; các chính sách hỗ trợ người lao động...

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, trong bối cảnh bùng phát và lây lan của dịch bệnh Covid-19, nhờ sự quan tâm, theo sát, chỉ đạo thường xuyên của trung ương, hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương, cùng với đó là tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô, Hà Nội đã từng bước thích ứng với diễn biến dịch bệnh, chuyển từ trạng thái giãn cách, phong tỏa, cách ly theo khu vực sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021...

Nhấn mạnh năm 2022, dự báo tình hình sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh Covid-19 còn có thể kéo dài với những biến chủng mới nguy hiểm hơn, Bí thư Thành uỷ cho biết, mục tiêu tổng quát cơ bản của Hà Nội trong năm 2022 là phải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid 19. Đồng thời, tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân; đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh trật tự an toàn xã hộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Vì vậy, Bí thư Thành uỷ đề nghị các đại biểu HĐND TP.Hà Nội phát huy cao độ tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm trước cử tri để thảo luận kỹ lưỡng, làm rõ hơn, sâu sắc và toàn diện hơn nữa tình hình, những kết quả tích cực đã đạt được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ khác trong năm 2021. Từ đó, chỉ ra các nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan và các bài học kinh nghiệm thực tiễn cần thiết cho thời gian tới. Trên cơ sở đó, quyết nghị cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách, đầu tư công trong năm 2022.

Đối với nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19, cần phân tích, đưa ra về biện pháp phòng, chống dịch bệnh để các ngành tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới...

Bí thư Thành ủy lưu ý, từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cần quan tâm thực hiện tốt công tác bảo đảm nguồn cung ứng hàng hóa thiết yếu của nhân dân; quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, sức khỏe và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là người có công, các đối tượng chính sách xã hội; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Nhà nước trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 để nhân dân đón Tết vui tươi an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.../.