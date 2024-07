Hà Nội tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong giải quyết công việc

(TBTCO) - Ngày 3/7, tại Kỳ họp thứ 17, HĐND TP. Hà Nội chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ tại các cơ quan thuộc TP. Hà Nội.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh cho biết, về lĩnh vực cải cách hành chính, trong những năm qua, Thành ủy, HĐND và UBND TP. Hà Nội luôn dành sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo; kết quả thực hiện các chỉ số cải cách hành chính của TP. Hà Nội có chuyển biến tích cực, được trung ương đánh giá cao.

Theo ông Trần Đình Cảnh, công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố đã được tập trung chỉ đạo và có những chuyển biến trong kết quả thực hiện. Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của thành phố từ năm 2021 đến nay luôn nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

Về các giải pháp để tiếp tục nâng cao các chỉ số thành phần trong chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) còn thấp, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, thành phố đã có kế hoạch tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính, trong đó đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu khắc phục những chỉ số thành phần còn hạn chế, tồn tại của năm trước. "Trách nhiệm đó thuộc về các sở, ban, ngành và địa phương, cơ quan, đơn vị" - ông Trần Đình Cảnh cho biết.

Cũng liên quan đến các vấn đề cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (KH&ĐT) Lê Anh Quân cho biết, thời gian qua, thành phố đang đẩy mạnh cải cách hành chính và đã giao Viện Kinh tế Phát triển đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp quận, huyện, sở, ngành.

Đồng thời, thời gian qua, theo chỉ đạo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Văn phòng TP. Hà Nội có thành lập Đoàn công tác kiểm soát các hồ sơ, nhiệm vụ thành phố giao. Đây là những giải pháp để tiếp tục nâng cao chỉ số PCI của Hà Nội trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự phiên chất vấn.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong giải quyết công việc

Cũng theo Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh, năm 2023 Thành ủy ban hành Chỉ thị 24-CT/TU về 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, yêu cầu tất cả cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố tới cán bộ đảng viên phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong giải quyết công việc. Sau gần 1 năm tổ chức thực hiện, chỉ thị đã thực sự có nhiều chuyển biến tích cực thể hiện qua việc chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2023 đạt tốt.

Giám đốc Sở Nội vụ nêu rõ, với khối lượng công việc nhiều, biên chế chưa tương xứng, tình trạng chậm muộn trong giải quyết công việc một phần do khó khăn của cơ chế chính sách, một phần do thủ tục hành chính, do trách nhiệm, thái độ của cán bộ công chức.

"Với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy-HĐND-UBND, tôi tin chắc rằng trong thời gian tới nhiệm vụ này sẽ từng bước chuyển biến" - ông Trần Đình Cảnh nhấn mạnh.

Từ đầu năm 2021 đến nay, toàn đã tiến hành 4.479 cuộc kiểm tra công vụ, trong đó Đoàn kiểm tra công vụ TP.Hà Nội thực hiện 139 cuộc kiểm tra; các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị hiệp quản thực hiện 4.340 cuộc kiểm tra; xử lý kỷ luật 1.759 trường hợp.

Giám đốc Sở Nội vụ TP. Hà Nội cho biết, cơ quan này đã thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, công vụ, trong đó các nội dung kiểm tra đã triển khai theo luật, nghị định và quy trình nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học không thể dựa vào biểu hiện để kết luận sai phạm của cán bộ.

Qua kiểm tra đã phát hiện và kết luận nhiều nội dung, đặc biệt kết luận, kiến nghị với lãnh đạo thành phố, UBND TP. Hà Nội điều chỉnh phương thức lãnh đạo, chỉ đạo - nhất là tập trung chỉ đạo giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, nội dung công việc khó, phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp đều phải có cơ quan đầu mối chủ trì. Đoàn kiểm tra, sở đã kiến nghị xem xét các cấp có thẩm quyền xử lý, phân công, bố trí cán bộ.

"Với 3 nhóm nhiệm vụ và 25 biểu hiện trong Chỉ thị 24-CT/TU, đây là cơ sở, căn cứ để cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xem xét nhận diện cán bộ của cơ quan mình, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị nhận diện để tự soi, tự sửa. Với số lượng hơn 140 nghìn cán bộ công chức và nhiều đầu mối các đơn vị thì hàng năm, Sở Nội vụ cũng chỉ kiểm tra được một số đầu đơn vị điển hình, không thể kiểm tra được tất cả. Cho nên, trách nhiệm chủ yếu thuộc về thủ trưởng các cơ quan, đơn vị" - Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh.

Thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND TP. Hà Nội để tăng cường nội dung này, đặc biệt kiến nghị, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tự kiểm tra, tự giám sát để phát hiện ra nội dung này.