Hà Nội: Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 55.385 tỷ đồng trong 6 tháng

(TBTCO) - Theo Sở Du lịch Hà Nội, dự kiến 6 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 14,05 triệu lượt, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 55.385 tỷ đồng.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Ảnh tư liệu

Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 3,14 triệu lượt, tăng 52,6% so với cùng kỳ (bao gồm 2,21 triệu lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú); khách du lịch nội địa ước đạt 10,3 triệu lượt, tăng 6% so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 55.385 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ.

Hiện nay, hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn Hà Nội đủ để đáp ứng trước nhu cầu khách du lịch ngày càng tăng cao. Toàn thành phố có 4.760 cơ sở lưu trú với 71.246 phòng; trong đó có 607 khách sạn, khu căn hộ đã được xếp hàng từ 1 - 5 sao, với tổng số 26.641 phòng. Hà Nội cũng có 43 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 41 cơ sở dịch vụ mua sắm, 7 cơ sở vui chơi giải trí, 2 cơ sở chăm sóc sức khỏe đã được công nhận đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Hệ thống này đã thu hút, phục vụ đông đảo du khách và người dân đến tham quan, mua sắm.

Thời gian qua, để tăng sức hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều hơn khách du lịch đến với Thủ đô, ngành Du lịch Hà Nội đã khai trương tuyến du lịch với chủ đề “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội”, khai trương điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền, huyện Ba Vì. Sở Du lịch Hà Nội cũng đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh, thành phố phát triển tuyến, sản phẩm du lịch liên kết theo từng nhóm sản phẩm thế mạnh, có tính bổ trợ lẫn nhau như: Tuyến du lịch văn hóa tâm linh Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình; tuyến du lịch khám phá, trải nghiệm Hà Nội - Sơn La, Hà Nội - Lào Cai - Lai Châu.

Các loại hình du lịch gắn với thế mạnh của từng địa phương như: sản phẩm du lịch thể thao tại huyện Sóc Sơn, sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với chăm sóc sức khỏe tại các huyện Ba Vì, Sóc Sơn cũng được triển khai; đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đường sông kết nối với các điểm du lịch dọc khu vực sông Hồng, tuyến du lịch Chương Dương Độ - Bát Tràng - đền thờ Chử Đồng Tử…/.