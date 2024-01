Hà Nội: Triệt phá cơ sở kinh doanh mỹ phẩm có dấu hiệu nhập lậu

(TBTCO) - Vụ việc do lực lượng chức năng Hà Nội tiến hành kiểm tra, phát hiện trong ngày 2/1 đầu năm mới 2024, nhằm thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu gian lận thương mại dịp trước, trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Cụ thể, vào hồi 13h ngày 02/01/2024, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7 phối hợp Đội 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Cương 89, địa chỉ: Số 40, ngõ 300b đường Nguyễn Xiển, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, do ông N. H. C làm chủ.

Hà Nội: Triệt phá cơ sở kinh doanh mỹ phẩm các loại có dấu hiệu nhập lậu ngày đầu năm mới 2024. Ảnh: CTV

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 19.497 sản phẩm mỹ phẩm các loại (kem dưỡng da, mặt nạ thải độc, dầu gội, dầu xả….) do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật./.