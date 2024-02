(TBTCO) - Với tinh thần đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu được thông suốt trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cục Hải quan Bình Dương bố trí cán bộ, công chức túc trực, đảm bảo thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp trên địa bàn, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 8 triệu USD.

Cán bộ Hải quan Bình Dương hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục thông quan hàng hoá. Ảnh: Phi Vũ

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cục Hải quan Bình Dương đã bố trí nhân lực tại các chi cục, các điểm làm thủ tục, giải quyết thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp kịp thời, đảm bảo an toàn, nhanh chóng nhất có thể; thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời.

Cụ thể, thống kê trong những ngày nghỉ Tết từ ngày 8/2 ( ngày 29 Tết) đến ngày 14/2/2024 (ngày mùng 5 Tết), đơn vị đã làm thủ tục cho 88 tờ khai của 16 doanh nghiệp, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 8 triệu USD.

Các mặt hàng chủ yếu được làm thủ tục thông quan là máy móc thiết bị, sản phẩm nội thất, thép, mỹ phẩm, giấy phế liệu, nước xả vải, vỏ xe.

Nhìn chung tình hình hoạt động xuất nhập khẩu và an ninh, an toàn trụ sở trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 bình thường, tất cả cán bộ công chức trong cơ quan đều vui tết an toàn, lành mạnh và tiết kiệm.