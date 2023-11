Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC chú trọng kiến tạo tương lai bền vững

(TBTCO) - Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30 đã khai mạc ngày 16/11 tại San Francisco, Mỹ, với mục tiêu xây dựng một APEC gắn kết hơn, đổi mới hơn và bao trùm hơn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các nhà lãnh đạo APEC tại buổi làm việc.

Trong diễn văn khai mạc, ông Biden nói thế giới đang ở thời điểm mang tính bước ngoặt, khi các quyết định được đưa ra ngày hôm nay sẽ định hình lộ trình, không chỉ cho các nền kinh tế thành viên, trong vài thập kỷ tới. Mỗi nền kinh tế có sẽ đối mặt với những hậu quả nếu không hành động như hạn hán, lũ lụt, nước biển dâng, nhiệt độ tăng và các hiện tượng thời tiết không thể dự báo. Các nền kinh tế APEC chịu trách nhiệm lớn nhất trong các sứ mệnh của toàn cầu, đồng thời có nhiệm vụ đưa ra các giải pháp, trong lúc vẫn còn thời gian để thay đổi.

Ông Biden cho rằng an ninh khí hậu, an ninh năng lượng và an ninh lương thực đều liên quan đến nhau. Chỉ khi cùng hành động, các nước mới có thể đạt được tiến triển thực sự và đạt mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5 độ C.

Theo ông Biden, thế giới có thể đạt được mục tiêu về tài trợ 100 tỷ USD mỗi năm chống biến đổi khí hậu trong năm nay. Theo Hiệp định Paris, các nước giàu trên trên giới tái khẳng định cam kết huy động ít nhất 100 tỷ USD hàng năm để hỗ trợ các nước đang phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu, đầu tư cho năng lượng tái tạo và tiến tới giai đoạn phát triển ít khí thải.

Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC diễn ra trong hai ngày 16-17/11, quy tụ lãnh đạo các nền kinh tế và các doanh nghiệp từ 21 nền kinh tế thành viên.

Hội nghị là sự kiện nổi bật của Tuần lễ Các nhà lãnh đạo APEC từ ngày 11 đến ngày 17/11, với chủ đề "Kiến tạo Tương lai tự cường và bền vững cho tất cả"./.