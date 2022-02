Hong Kong, Malaysia, New Zealand lập kỷ lục về ca mắc mới

COVID-19 tới 6h sáng 26/2:

(TBTCO) - Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,5 triệu ca mắc mới và trên 7.500 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 433 triệu ca, trong đó trên 5,95 triệu ca tử vong.

Ảnh minh họa

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Đức (193.099 ca), Hàn Quốc (165.889 ca) và Nga (123.460 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (1.274 ca), Nga (787 ca) và Brazil (674 ca).

Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia có tổng số ca mắc nhiều nhất thế giới với trên 80,4 triệu ca mắc COVID-19 và trên 971.000 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 42,9 triệu ca mắc và trên 513.000 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với trên 28,6 triệu ca mắc và trên 648.000 ca tử vong.

Trong bối cảnh SARS-CoV-2 lây nhanh, một nghiên cứu mới do Viện truyền nhiễm và miễn dịch Peter Doherty của Australia đã phát hiện rằng virus SARS-CoV-2 có thể tăng tốc tiến hóa trong thời gian ngắn và tạo ra các biến thể mới nhanh hơn nhiều các virus khác. Nghiên cứu mô tả "sự bùng nổ đột biến" của virus này trước khi trở lại tỷ lệ đột biến "thông thường".

Nghiên cứu đã cho thấy các biến thể thuộc loại đáng lo ngại như Beta và Delta đã biến đổi nhanh hơn các biến thể trước, chỉ trong vài tuần thay vì vài tháng. Kết quả cũng cho thấy "tỷ lệ thay thế" - tức là số biến thể mới trong mỗi dòng - sẽ biến đổi nhanh hơn 4 lần so với tỷ lệ để tạo ra 4 biến thể đáng lo ngại trong nghiên cứu trên. Ví dụ, biến thể Delta xuất hiện chỉ trong 6 tuần so với biến thể trước đó.

Số ca mắc mới COVID-19 tại Hong Kong lần đầu vượt 10.000 ca/ngày

Trong ngày 25/2, đặc khu hành chính này của Trung Quốc đã ghi nhận 10.010 ca mắc COVID-19 mới. Đây là lần đầu tiên thành phố này thông báo số ca mắc bệnh mới ở mức 5 con số.

Giám đốc phụ trách bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm bảo vệ sức khỏe Hong Kong Trương Trúc Quân cho biết dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, việc kiểm soát được dịch bệnh hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cơ sở cách ly, người dân có hạn chế các cuộc tiếp xúc bên ngoài, các công ty có bố trí cho nhân viên làm việc ở nhà… hay không. Hiện nay, lưu lượng người ngoài đường vẫn chưa giảm nhiều, điều này cũng khiến số ca mắc mới tiếp tục tăng lên.

Trong những ngày qua, Hong Kong tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp tử vong là người già và trẻ nhỏ, chỉ một số ít trong đó đã tiêm ít nhất 1 mũi hoặc 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Ngoài ra, Cơ quan quản lý bệnh viện cũng cho biết đã có khoảng 400-500 trẻ mắc COVID-19 được đưa đến các bệnh viện, con số lớn nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở khu hành chính này, vượt quá khả năng tiếp nhận của các bệnh viện.

Nhằm tránh chồng chéo nguồn lực và sớm phát hiện ca bệnh, chính quyền Hong Kong có kế hoạch cho phép những người có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2 đưa kết quả lên hệ thống trực tuyến, mà không cần xác nhận bằng xét nghiệm PCR.

Trung Quốc Đại lục có ca mắc COVID-19 nhập cảnh mới cao nhất trong gần 2 năm

Trung Quốc Đại lục ngày 25/2 ghi nhận 142 ca mắc COVID-19 có triệu chứng là trường hợp nhập cảnh, mức cao nhất trong gần 2 năm qua, trong đó hầu hết đến từ Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, vùng lãnh thổ đang vất vả ứng phó với làn sóng lây nhiễm mới.

Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) cho biết, hơn 100 ca đến từ Hong Kong, trong đó có 47 ca được phát hiện tại thành phố Thâm Quyến (miền Nam) và 51 ca ở Thượng Hải (miền Đông). Thủ đô Bắc kinh cũng ghi nhận 7 ca đến từ Hong Kong.

Thủ đô của Ấn Độ dỡ bỏ toàn bộ biện pháp phòng dịch COVID-19

Thủ đô New Delhi của Ấn Độ ngày 25/2 đã chấm dứt tất cả các biện pháp phòng chống COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm tại thành phố này tiếp tục giảm.

Thông báo của Thủ hiến Arvind Kejriwal cho biết, lệnh giới nghiêm ban đêm ở thành phố này sẽ được dỡ bỏ từ ngày 28/2 tới. Chính phủ cũng thông báo mức phạt tiền do không đeo khẩu trang sẽ giảm từ 1.000 rupee xuống còn 500 rupee (gần 7 USD). Học sinh sẽ đi học trực tiếp đầy đủ từ ngày 1/4 khi năm học mới bắt đầu, trong khi các nhà hàng và quán bar sẽ được hoạt động với 100% công suất.

Malaysia ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục

Trong 24 giờ qua (tính đến 0h ngày 25/2), Malaysia đã ghi nhận 32.070 ca mắc mới COVID-19, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát ở nước này, nâng tổng số ca mắc bệnh trên toàn quốc lên 3.337.227 ca.

Dữ liệu được công bố trên trang web của Bộ Y tế Malaysia cho thấy trong số ca mắc mới này có 31.861 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Số ca tử vong trong một ngày qua là 46 ca, nâng số người tử vong lên 32.534 người.

Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin ngày 25/2 cho biết từ ngày 1/3, những người trưởng thành tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19, đã tiêm mũi tăng cường và không có triệu chứng vào ngày đầu tiên sẽ không cách ly.

Liên quan đến mũi tiêm tăng cường vaccine COVID-19, giới chức Y tế Malayia khuyến nghị người tiêm nên theo dõi mọi thay đổi sức khỏe nào trong vòng 2 đến 3 ngày sau khi tiêm và nếu tác dụng phụ kéo dài hơn 3 ngày thì nên đi khám bác sĩ ngay lập tức.

Campuchia cảnh báo đợt lây nhiễm Omicron trong các trường học ở Phnom Penh

Trẻ em chờ được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia ngày 23/2/2022.

Thủ đô Phnom Penh của Campuchia đang phải đối mặt với đợt lây nhiễm COVID-19 mới, đặc biệt là những ca nhiễm biến thể Omicron. Các cơ quan chức năng ở thủ đô đã nỗ lực kiềm chế số ca mắc ở trẻ em đang liên tục được ghi nhận và hơn 10 trường học trên địa bàn đã phải đóng cửa.

Đến nay, đã có hơn 500 học sinh tại thủ đô bị nhiễm COVID-19. Nhiều chuyên gia khuyến cáo các nhà trường nên đẩy mạnh các nhóm học trực tuyến cho tới khi kiềm chế được đợt lây nhiễm mới có tốc độ lan rất nhanh này.

New Zealand lập kỷ lục về số ca mắc mới COVID-19

New Zealand đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong ngày cao kỷ lục, chạm mốc 6.137 ca, trong đó có 205 ca nhập viện và 56 ca tử vong.

Giới chức y tế New Zealand cho biết nguyên nhân khiến số ca mắc mới COVID-19 tăng vọt, gần gấp đôi trong vòng 24 giờ qua là vì đây là ngày đầu tiên New Zealand đưa con số xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT) vào số liệu báo cáo chính thức.

Tất cả các khu vực trên cả nước New Zealand đều ghi nhận có ca mắc COVID-19, trong đó Auckland, thành phố đông dân nhất của New Zealand bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 3.879 ca mắc bệnh. Bộ trưởng phụ trách về COVID-19 của New Zealand, ông Chris Hipkins dự báo khoảng thời gian vài tuần tới sẽ rất khó khăn do dịch bệnh đang có xu hướng lan rộng tại quốc gia này. Ông kêu gọi người dân cần giữ bình tĩnh, tiếp tục tuân thủ các quy định và hướng dẫn y tế đã được phổ biến rộng rãi.

Do quy mô của đợt bùng phát dịch bệnh đang lớn dần, ngày 25/2, Chính phủ New Zealand tuyên bố sẽ chuyển hướng hành động sang "Omicron giai đoạn 3" và ban hành các hướng dẫn điều chỉnh chi tiết. Theo đó, tại giai đoạn này, New Zealand sẽ áp dụng việc sử dụng rộng rãi hơn các bộ xét nghiệm RAT, thay thế cho xét nghiệm PCR. Bộ xét nghiệm RAT sẽ được phân phát miễn phí cho người dân tại các cửa hiệu thuốc, các phòng khám đa khoa và nơi làm việc./.