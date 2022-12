Infographics: Tổng doanh thu của 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước năm 2022

(TBTCO) - Theo báo cáo từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tổng doanh thu của 19 tập đoàn, tổng công ty ước đạt 1.123.334 tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch và bằng 133% so với năm 2021. Trừ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lỗ đột biến do nguyên nhân khách quan, tổng lợi nhuận trước thuế của 18 tập đoàn, tổng công ty ước đạt 39.219 tỷ đồng, tăng 73% so với kế hoạch và tăng 17% so với năm 2021.

Văn Chung