(TBTCO) - Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh, song đến nay khá nhiều địa phương đã sớm “cán đích” nhiệm vụ thu ngân sách theo dự toán được giao như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình, Long An, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Lào Cai, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh... Kết quả này là sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, qua đó giữ ổn định nguồn thu ngân sách nhà nước.