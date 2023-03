Kiến nghị giảm mức thu phí taxi theo lượt tại sân bay Tân Sơn Nhất

(TBTCO) - Để hài hoà lợi ích các bên, Hiệp hội Taxi TP. Hồ Chí Minh kiến nghị phía sân bay Tân Sơn Nhất giảm mức thu phí mỗi lượt, nhằm không chênh lệch nhiều so với thuê điểm đậu đang thực hiện.

Xe đưa, đón khách xếp hàng dài trên làn D2 chờ qua trạm thu phí nhà xe Tân Sơn Nhất. Ảnh: Sơn Nam

Theo quyết định của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, từ tháng 1/4/2023 đơn vị này sẽ thu phí taxi vào sân bay theo lượt, thay vì cho thuê điểm dừng theo tháng như trước. Mức phí áp dụng 9.100 đồng mỗi lượt (chưa tính thuế) đối với taxi khi đón khách tại 18 vị trí thuộc làn C ga quốc nội và 16 vị trí làn A, B ga quốc tế, ngoài 10.000 đồng phí ra cổng sân bay.

Như vậy, cùng với hai khoản phí trên, taxi khi "quá cảnh" nhà xe TCP ở sân bay từ đầu tháng 4 cũng phải đóng 5.000 - 15.000 đồng mỗi lượt mà không được thuê theo tháng các ô đậu taxi do đơn vị này quản lý như trước.

Việc thu theo lượt gồm ba loại phí như trên, mỗi taxi khi vào sân bay đón khách sẽ phải đóng tổng cộng 24.100 đồng nếu vào làn C và 34.100 đồng ở làn D. Với chi phí này, đại diện một hãng taxi ở TP. Hồ Chí Minh cho rằng sẽ gây khó khăn lớn cho doanh nghiệp, bởi trước đây thuê vị trí đậu theo tháng, chia ra mỗi lượt xe chỉ mất 4.000 đồng. Mức phí sắp tới tăng đột biến sẽ đẩy giá cước lên cao, ảnh hưởng quyền lợi khách đi taxi.

Trước đó, lý giải việc phải điều chỉnh thu phí taxi theo lượt, đơn vị quản lý nhà xe TCP cho biết, khi cho thuê bãi đậu theo tháng, đơn vị này không thể kiểm soát được số lượng xe ra vào bãi rồi di chuyển qua làn C và D. Các vấn đề liên quan an ninh, trật tự, an toàn trong khu vực bãi đậu cũng có nhiều bất cập. Do vậy, TCP xây dựng phương án kiểm soát số lượng đầu xe, phát thẻ theo lượt đảm bảo tính công bằng, phù hợp hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Hiệp hội Taxi thành phố cho biết với cách tính phí theo lượt mà cả nhà xe và sân bay áp dụng từ đầu tháng tới, mỗi taxi vào đón khách phải chịu hai lần phí dịch vụ của hai đơn vị khác nhau, chưa tính 10.000 đồng vào cổng vốn đã có từ trước. Việc điều chỉnh như trên, những chuyến xe khách chỉ đi vài km, khoản phí phải đóng ở sân bay bằng hoặc cao hơn giá cước taxi. Việc này sẽ gây hệ lụy là số lượng taxi vào sân bay giảm, do khả năng thua lỗ./.