Kinh tế Hàn Quốc lấy lại vị thế nhờ xuất khẩu chip phục hồi

(TBTCO) - Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) cho biết nền kinh tế nước này dự kiến sẽ tăng trưởng 2,5% trong năm 2024 nhờ xuất khẩu mạnh hơn dự kiến và các điều kiện bên ngoài thuận lợi. Triển vọng này tăng so với dự báo hồi tháng Hai là 2,1%.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc.

Trong cuộc họp báo tại trụ sở ngân hàng ở Seoul, Thống đốc BoK Rhee Chang-yong cho biết: “Nền kinh tế Hàn Quốc dự kiến sẽ cải thiện với tốc độ thuận lợi, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ trong bối cảnh lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông đi lên và sự phục hồi của các nền kinh tế lớn. Quỹ đạo tăng trưởng tiêu dùng có thể cho thấy xu hướng đi lên”.

Ông Rhee cho biết mức tăng trưởng trong quý đầu tiên, vượt mức ước tính của thị trường là 0,6%, được hỗ trợ bởi xuất khẩu ròng mạnh mẽ, do các chuyến hàng xuất khẩu tăng nhanh hơn trong khi nhập khẩu năng lượng giảm mạnh do những tháng mùa đông ấm áp. Tuy nhiên, BoK cho biết tăng trưởng quý II có thể chậm lại do đầu tư xây dựng giảm, tiêu dùng chậm lại và đóng góp từ xuất khẩu ròng thấp hơn. Thống đốc BoK dự báo nền kinh tế Hàn Quốc sẽ phục hồi trở lại trong nửa cuối năm nay”.

BoK cũng dự kiến lạm phát ở mức 2,6% trong năm 2024. Thống đốc Rhee nói: “Lạm phát vẫn tăng cao do tăng trưởng mạnh hơn và đồng won Hàn Quốc mất giá, nhưng áp lực tăng giá hơn nữa sẽ được giảm bớt nhờ việc gia hạn cắt giảm thuế nhiên liệu”. Trong khi đó, hội đồng chính sách tiền tệ gồm 7 thành viên đã giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 3,5% trong một quyết định nhất trí. Ngoại trừ ông Rhee, 5 thành viên hội đồng quản trị duy trì tỷ giá sẽ không thay đổi trong 3 tháng tới, trong khi một người kêu gọi chuyển hướng ôn hòa.

Ông Rhee cho biết lập trường ôn hòa của một thành viên phản ánh mối lo ngại về sự phục hồi chậm hơn mong đợi trong tiêu dùng tư nhân, dẫn đến việc xem xét cắt giảm lãi suất trước. Thống đốc Rhee nói: “Năm thành viên còn lại nhận thức được sự biến động kéo dài bất chấp áp lực giảm phát”.

Các yếu tố biến động là đường lối chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), tốc độ tăng trưởng của ngành công nghệ thông tin, truyền thông, giá dầu toàn cầu và biến động tiền tệ.

Ông Dave Chia, chuyên gia kinh tế tại Moody's Analytics cho biết đợt cắt giảm lãi suất được nhiều người mong đợi sẽ diễn ra không sớm hơn tháng Tám. Nếu lạm phát hoặc nợ hộ gia đình tăng lên, việc cắt giảm lãi suất có thể không xảy ra cho đến quý IV. Chuyên gia kinh tế này cho biết phần lớn sẽ phụ thuộc vào thời điểm Fed Mỹ cắt giảm lãi suất.

Ông Chia nói: “Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ gần đây của Mỹ đã đẩy lùi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất tại thị trường đó”. Ông Chia cho biết thêm, việc BoK cắt giảm lãi suất sớm có thể làm gia tăng chênh lệch lãi suất với Mỹ, gây thêm áp lực lên đồng tiền của nước này. Ông đánh giá: “Đồng won đã mất giá khoảng 5% so với đồng USD trong năm nay. Với lạm phát vẫn tăng cao, BoK chưa sẵn sàng cắt giảm lãi suất.”

Ông Park Chong-hoon, Giám đốc tại Ngân hàng Standard Chartered Hàn Quốc, cho biết BoK sẽ không cắt giảm lãi suất trước Fed, trong bối cảnh giá hàng hóa và dịch vụ liên tục tăng cao. Nhận định tăng trưởng trong quý đầu tiên chắc chắn là một nguồn gây bất ngờ, nhà cung cấp dịch vụ tài chính toàn cầu này nói: “Con đường lãi suất của Mỹ vẫn chưa rõ ràng. Điều đó cùng với việc lạm phát không chậm lại đủ nhanh để dẫn đến việc cắt giảm lãi suất sẽ là yếu tố ảnh hưởng đến động lực lãi suất của BoK”.

Dự kiến việc cắt giảm lãi suất BoK sẽ diễn ra vào tháng 10, ông Park nói: “BoK sẽ ưu tiên ổn định giá trong thời điểm hiện tại và tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn”.