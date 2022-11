Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc:

(TBTCO) - Ngay sau khi nhận nhiệm vụ được giao, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc phối hợp chặt chẽ với các địa phương để kịp thời giao gạo cho các em học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ. Nhờ đó, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc đã nhanh chóng hoàn thành giao đủ 2.091,9 tấn gạo hỗ trợ đến các em học sinh thuộc hai tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn, đảm bảo số lượng và chất lượng.

Phối hợp chặt chẽ với các địa phương để xuất cấp gạo dự trữ

Ngay sau khi có Quyết định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) về việc xuất gạo hỗ trợ cho học sinh tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang học kỳ I năm học 2022-2023, Cục DTNN khu vực Hà Bắc đã chủ động liên hệ với tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và phối hợp với Sở Giáo dục – Đào tạo hai tỉnh thực hiện giao nhận hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2022-2023 tại trung tâm các huyện, thành phố theo quyết định phân bổ của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đại diện Cục DTNN khu vực Hà Bắc cho biết, các địa phương đơn vị được giao xuất cấp đều là tỉnh miền núi, đi lại khó khăn, số lượng gạo dự trữ quốc gia (DTQG) cấp nhiều, nên đơn vị đã chủ động liên lạc với địa phương bằng nhiều hình thức, như: điện thoại, thư điện tử, trao đổi trực tiếp,… để sớm có phương án phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh.

Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Lạng Sơn học kỳ I năm 2022 - 2023.

Để chuẩn bị cho đợt giao gạo này, những lô gạo được xuất cấp đều được cán bộ kỹ thuật bảo quản của các chi cục kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do địa hình các tỉnh vùng cao phức tạp, giao thông hiểm trở, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chi cục, thành lập tổ công tác giao nhận gạo… Từ cuối tháng 10, Tổ giao gạo hỗ trợ học sinh của Cục DTNN khu vực Hà Bắc đã vượt Đèo Bén đến huyện Văn Quan - tỉnh Lạng Sơn. Văn Quan là huyện nghèo có nhiều dân tộc cùng chung sống, dân cư không tập trung, địa hình phức tạp, giao thông chưa phát triển, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, tập quán canh tác của đồng bào chủ yếu là làm nương và đi làm thuê. Tình trạng học sinh bỏ học giữa cấp, nạn thất học, tái mù chữ vẫn còn tồn tại ở huyện Văn Quan - tỉnh Lạng Sơn khi chưa có chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Các thầy cô giáo của Phòng Giáo dục huyện Văn Quan chia sẻ, sau 8 năm nhờ có chính sách hỗ trợ cho các cháu học sinh tại các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tình trạng học sinh bỏ học ở huyện cơ bản chấm dứt, chất lượng học tập của các em được nâng lên.

Hoàn thành xuất cấp 2.091,9 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Cục DTNN khu vực Hà Bắc, sự nhập cuộc đầy trách nhiệm của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các huyện, nên đầu tháng 11/2022 Cục DTNN khu vực Hà Bắc đã hoàn thành giao 2.091,9 tấn gạo hỗ trợ đến các em học sinh thuộc hai tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng.

Số gạo nói trên được các địa phương quản lý cấp phát cho học sinh ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; học sinh là người dân tộc thiểu số, có bố, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp có hộ khẩu thường trú tại xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, không hưởng chế độ nội trú, có nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày.

Xuất hơn 37.555 tấn gạo để hỗ trợ gần 530.000 học sinh Để triển khai thực hiện xuất cấp gạo hỗ trợ cho các em học sinh trước thềm năm học mới 2022-2023, Bộ trưởng Tài chính ký Quyết định số 1845/QĐ-BTC ngày 9/9/2022 giao nhiệm vụ cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2022 - 2023. Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 14/9/2022, Tổng cục DTNN ban hành Quyết định số 571/QĐ-TCDT giao nhiệm vụ cho các Cục DTNN khu vực thực hiện xuất hơn 37.555 tấn gạo để hỗ trợ gần 530.000 học sinh của 42 tỉnh, thành phố trong học kỳ 1 năm học 2022-2023. Thời hạn hoàn thành giao nhận gạo đến ngày 31/12/2022.

Trong thời gian cấp phát, Cục DTNN khu vực Hà Bắc cũng thành lập nhiều đoàn công tác do lãnh đạo cục làm trưởng đoàn đi kiểm tra, giám sát quá trình phân bổ, tiếp nhận, quản lý, sử dụng, bảo quản gạo, từ đó tiếp thu, phản ánh những kiến nghị, đề xuất của địa phương một cách chân thực và kịp thời nhất, giúp cho công tác giao và tiếp nhận được phối hợp chặt chẽ, an toàn và hiệu quả. Trong quá trình giao, nhận gạo, các bên thực hiện lập biên bản giao, nhận gạo theo đúng mẫu biên bản quy định; tổ chức lấy mẫu gạo và thống nhất niêm phong mẫu gạo, có xác nhận của các bên. Mẫu gạo được lưu giữ, quản lý, bảo quản tại bên giao, bên nhận để đối soát. Nhờ đó, công tác vận chuyển, bàn giao, tiếp nhận gạo DTQG do Cục DTNN khu vực Hà Bắc thực hiện khoa học, đúng quy trình, quy định của pháp luật, được các địa phương, nhà trường ghi nhận và đánh giá cao.

Đại diện Phòng Giáo dục huyện Văn Quan chia sẻ, công tác xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh của ngành DTNN đã triển khai kịp thời và hiệu quả góp phần tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường, các em học sinh và các thầy cô giáo yên tâm học tập, giảng dạy; giảm bớt gánh nặng, áp lực về nhu cầu lương thực cho gia đình các em; giúp nhà trường duy trì sỹ số học sinh đến lớp; thể chất và thể trạng của học sinh được nâng cao rõ rệt, qua đó góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, rút ngắn khoảng cách phát triển không đồng đều giữa các vùng miền trên cả nước.