Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V: Kịp thời xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân

(TBTCO) - Thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V đã kịp thời xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân, học sinh đảm bảo đủ về số lượng, an toàn về chất lượng.

Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh. Ảnh TL minh họa

Không để người dân thiếu đói dịp giáp hạt

Xác định việc thực hiện xuất cấp hàng dự trữ quốc gia (DTQG) để hỗ trợ, cứu trợ cho nhân dân một số địa phương gặp khó khăn là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nên Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V đã có kế hoạch chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng xuất cấp trong mọi tình huống.

Tập trung triển khai công tác đấu thầu mua gạo Thực hiện quyết định giao nhiệm vụ nhập lương thực năm 2025, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V đã khẩn trương tập trung triển khai công tác đấu thầu mua gạo theo kế hoạch của Cục Dự trữ Nhà nước và công tác đấu thầu đơn vị bốc xếp, đơn vị cung cấp trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ công tác bảo quản gạo. Chi cục cũng thành lập Đoàn kiểm tra công tác nhập gạo để kịp thời kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, số lượng, tiến độ nhập gạo theo đúng yêu cầu của Cục Dự trữ Nhà nước. Qua thống kê của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V, tính từ 19/5 - 26/5, Chi cục đã nhập kho 3.873,7 tấn gạo, đạt hơn 48% so với kế hoạch mua lương thực nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025. Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V phấn đấu hoàn thành nhập lương thực trước ngày 30/5/2025.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V cho biết, để người dân không bị thiếu đói, đơn vị vừa hoàn thành xuất cấp gạo DTQG cứu đói cho nhân dân dịp giáp hạt đầu năm 2025 trên địa bàn các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu.

Cụ thể, thực hiện Quyết định số 118/QĐ-DTNN ngày 9/4/2025 của Cục Dự trữ Nhà nước, từ ngày 7/5/2025 - 19/5/2025, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V đã tổ chức xuất cấp, vận chuyển, giao nhận đủ số lượng hơn 1.234 tấn gạo để cứu đói cho nhân dân dịp giáp hạt đầu năm 2025 trên địa bàn các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu. Trong đó, tỉnh Điện Biên là hơn 846 kg gạo và tỉnh Lai Châu là gần 388 kg gạo.

Đại diện Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V cho biết, ngay sau khi có quyết định xuất cấp của Cục Dự trữ Nhà nước, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V đã có văn bản báo cáo UBND các tỉnh và khẩn trương liên hệ, phối hợp với Sở Y tế các tỉnh Điện Biên, Lai Châu (là đơn vị đầu mối được UBND các tỉnh giao) để thống nhất thời gian, địa điểm, phương thức giao nhận gạo DTQG. Đồng thời, Chi cục cũng chuẩn bị nhân lực, phương tiện để vận chuyển, bàn giao gạo DTQG cho các địa phương. Nhờ đó, việc xuất cấp gạo hỗ trợ người dân dịp giáp hạt trên địa bàn các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu được kịp thời, đảm bảo thời gian, số lượng, chất lượng.

Chung tay “nâng bước” học sinh đến trường

Bên cạnh việc xuất cấp hỗ trợ, cứu trợ cho nhân dân, công tác xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ học sinh vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cũng được Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V chủ động triển khai. Tập thể cán bộ, công chức đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, tích cực, phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ các em học sinh theo quyết định của cấp có thẩm quyền, góp phần chung tay “nâng bước” học sinh đến trường.

Mới đây, đơn vị đã hoàn thành xuất cấp trước hạn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2024 - 2025 cho các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

Theo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V, ngay sau khi có quyết định của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước, đơn vị đã chủ động liên hệ với UBND các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và các sở, ban, ngành của địa phương có kế hoạch tiếp nhận gạo DTQG hỗ trợ học sinh tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố theo quy định.

Đơn vị đã chỉ đạo các điểm kho dự trữ (Sơn La, Điện Biên, Mộc Châu) tổ chức xuất kho, giao nhận gạo hỗ trợ học sinh thực hiện theo quy định. Cùng với đó, Chi cục chủ động lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho, chuẩn bị tốt các điều kiện, trang thiết bị, nhân lực, phương tiện vận chuyển, cử cán bộ áp tải theo các phương tiện vận chuyển gạo đến trung tâm các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu đảm bảo theo quy định.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tập thể lãnh đạo đơn vị, cùng sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể công chức, người lao động, từ ngày 25/3 - 22/4/2025, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V đã xuất cấp trước thời hạn gần 7.971 tấn gạo DTQG, hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Gạo hỗ trợ học sinh được vận chuyển và giao, nhận tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố các tỉnh đảm bảo đủ số lượng, an toàn về chất lượng theo quy định.

Mặc dù gặp khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ do lực lượng lao động mỏng, thời tiết diễn biến bất thường, địa hình hiểm trở gây trở ngại cho các phương tiện vận chuyển gạo đến địa điểm giao nhận, nhưng đơn vị đã hoàn thành xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2024 - 2025 trước thời gian quy định với tinh thần quyết tâm cao.

Chính sách hỗ trợ gạo từ nguồn DTQG cho học sinh và các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn là nguồn động viên lớn, tiếp bước các em học sinh yên tâm đến trường, ổn định đời sống, không còn tình trạng học sinh bỏ học, nhà trường, thầy, cô yên tâm lên lớp giảng dạy. Từ đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội và sự nghiệp phát triển giáo dục tại các địa phương.