Kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ có thêm nhiều bước chuyển tích cực, mạnh mẽ hơn

Trên thị trường cổ phiếu, chỉ số VN-Index tính đến 29/12/2023 đã tăng 12,2% so với cuối năm 2022 ở mức 1.129,93 điểm với thanh khoản ngày càng được cải thiện. Hoạt động niêm yết và đăng ký giao dịch cũng có những chuyển biến tích cực với giá trị niêm yết, đăng ký giao dịch chiếm khoảng 22,4% GDP ước tính năm 2022 (20,8% GDP ước tính năm 2023), tăng 7,3% so với cuối năm 2022. Năm 2023, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM đạt 5.937 nghìn tỷ đồng, tăng 13,6% so với cuối năm 2022, tương đương 58,1% GDP năm 2023 (62,4% GDP ước tính năm 2022). Thị trường trái phiếu chính phủ cũng ghi nhận những kết quả khả quan khi giá trị trái phiếu niêm yết tính đến cuối tháng 12/2023 tăng 16,5% so với cuối năm 2022, chiếm 21,3% GDP ước tính năm 2022 (19,9% GDP ước tính năm 2023). Ngoài ra, sau thời gian chuẩn bị gấp rút, hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPDNRL) đã vận hành chính thức từ ngày 19/7/2023. Sự ra đời của thị trường này sẽ giúp cho cơ quan quản lý, thành viên thị trường, công chúng đầu tư có thêm thông tin về thị trường TPDNRL từ sơ cấp đến thứ cấp, góp phần thúc đẩy thị trường phát triển minh bạch và bền vững hơn. Trong bối cảnh thị trường cơ sở có nhiều biến động, TTCK phái sinh tiếp tục phát huy vai trò là công cụ phòng ngừa rủi ro cho các nhà đầu tư. Thanh khoản duy trì khá tốt, với khối lượng giao dịch bình quân trong năm 2023 đạt 235.300 hợp đồng/phiên.